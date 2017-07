An den Wochenenden gehen viele Düsseldorfer schon lange nicht mehr in die Altstadt. Vor allem die Bolkerstraße hat mit dem „Party-Tourismus“ auch zunehmend aggressivere Gäste in das Vergnügungsviertel gebracht. Dass nachts die Fäuste fliegen, gehört zum Alltag, Ziel der Angriffe sind immer öfter Polizeibeamte. Natürlich ist ein Glasverbot kein Allheilmittel. Aber es wäre ein Zeichen für die Beamten, die regelmäßig ihren Kopf hinhalten, damit andere feiern können. Was Städte wie Hamburg oder Freiburg problemlos umsetzen können, darf in Düsseldorf keine Frage der Logistik sein. Das ist und bleibt eine Sache des Wollens.

