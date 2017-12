WZ-Redakteurin Nadine Diab erzählt mit ihrem liebevoll illustrierten Kinderbuch vom „Tangotanz im Hühnerstall“.

Bei manchen reicht schon eine Runde rückwärts laufen. Dann können sie wie Bauer Ewald mit den rot-grün geringelten Kniestrümpfen und dem gelben Schlapphut samt Schildkrötenbrosche in muntere Tier-Plaudereien mit einsteigen. Davon ist Nadine Diab überzeugt und fordert deshalb jeden auf, es doch einfach mal zu versuchen. Was den Rückwärtsläufern und Fliegenverstehern dabei passiert, das möchten sie ihr doch bitte schildern. Mailadresse: zeilenzauberin@gmail.com.

Bauer Erwin parliert mit Kater Kasimir und Heidi Hummel

Bis dahin führt die Autorin und WZ-Redakteurin in ihrem Kinderbuch „Tangotanz im Hühnerstall“ vor, wie es sich in der „Sprache des Herzens“ so parliert mit Kater Kasimir, Heidi Hummel oder dem gefiederten Teufels-Tenor – einem Nymphensittich. In neun kurzen Geschichten lässt sie weniger den verstehenden Bauern vom Pimpelhof zu Wort kommen, stattdessen schwadronieren, meckern oder wispern Fliegen, Hühner, Schafe, Mäuse, Schweine, Spinnen und eine Kröte mit Yoga-Ambitionen von ihren märchenhaften Alltäglichkeiten.

Wer sich bei Lolly, dem Lamm im Hundekostüm, ein bisschen an „Ein Schweinchen namens Babe“ erinnert fühlt, liegt richtig. Denn auch hier gibt das aus der Art geschlagene Schaf alles, um beim Hüten der Herde mit dem Colli Hase gleichauf zu ziehen. Respekt und Anerkennung für diesen Einsatz zollt ihm zunächst nur der gute Bauer, der seinen Tieren Mut macht, „ihre Träume zu verfolgen“. Lolly bleibt sich und seiner Transformation dank Ewald treu.

Selbst den bissigen Nymphensittich mit dem sprechenden Namen Teufel bringt der Gutmensch mit seinem untrüglichen Blick für die Begabungen des Einzelnen zu seiner Bestimmung, und frei nach der „Zauberflöte“ trällert Teufel: „Ein Nymphensittich bin ich ja / stets frech, heißa hoppsassa / Ich schönster Vogel bin bekannt / bei Alt und Jung im ganzen Land.“

Neben den kleinen, warmherzigen Geschichten zeichnen die Illustrationen von Annett Roloff das im Renate Götz Verlag erschienene Buch aus.

Text und Illustrationen ergänzen sich auf ansprechende Weise

Auf den ersten Blick erscheint einem das Titelbild von Bauer Ewald mit den tangotanzenden Hühnern und dem Kater wie ein Verwandter von „Pettersson und Findus“. Doch im Inneren zeigt sich der eigene Charakter der farbig gezeichneten Szenen. Ein bisschen surreal und ohne eine Spur Disney-Niedlichkeit ergänzen sich Text und Bilder auf ansprechende Weise.

Dass die Sprache des Herzens in jedem Fall einen Faible für Alliterationen hat, tanzt sich nicht nur beim Ohne-Tränen-kein-Tango-Turnier ins Ohr. Und dass sich die Vorliebe für das Wort „bekloppt“ von einer Leidenschaft für Kartoffelklöpse ableiten lässt, gehört zu den charmanten Eigenheiten der Verfasserin, die sich auch in ihren Geschichten gerne mal direkt an die Leser wendet.

„Tangotanz im Hühnerstall“ von Nadine Diab, 56 Seiten, farbig illustriert, Hardcover Format: 200 x 235 mm ISBN 978-3-902625-71-7 Preis: 16 Euro