Man kann es nicht allen Recht machen. Natürlich ist ein spontaner Auftritt der Toten Hosen eine tolle Werbung für das letzte Kirmes-Wochenende. Dass einige Schausteller meckern, kann man nachvollziehen. Aber wenn an den letzten Tagen noch einmal viele tausend Menschen auf die Rheinwiesen strömen, klingelt es auch wieder in der Kasse.

Allerdings war das Konzert in Zeiten einer fast penetranten Diskussion um Sicherheit auch mutig. Denn was wäre passiert, wenn noch ein paar tausend Menschen mehr ins Zelt gedrängt hätten? Am Ende ist alles gut gegangen. Das zeigt: Mutige Entscheidungen können auch richtig sein.