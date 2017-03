Zum sechsten Mal nutzen Besucher den Auto Salon, um sich über neue Trends zu informieren.

Düsseldorf. Über 120 Fahrzeuge von 21 verschiedenen Marken standen am Wochenende zum Angucken, Anfassen und Probefahren im Auto Salon Düsseldorf bereit. Schon zum sechsten Mal fand die Automesse im Areal Böhler statt. 15 große Händler aus der Region stellten an zwei Tagen aus. „Erstmals sind sämtliche Kategorien von Autos auf der Messe vertreten. Wir haben die Trennung zwischen Cabrios im Frühling und SUVs im Herbst aufgegeben. Trotzdem liegt der Fokus auf offenen Wagen und sportlichen Fahrzeugen“, sagte Claudia Zernhoff vom Veranstalter.

Neben den Ständen der Autohändler gab es auch eine Probefahrtenstraße, die die Besucher zum Ausprobieren einlud. Adriano Canalella begrüßt die Änderungen im Konzept: „Ich finde es gut, dass wir unsere komplette Produktpalette zeigen können. Für den Kunden ist das viel interessanter. Wir sind mit 15 Autos vom Cabrio bis zum SUV hier“, sagt der Autohändler der Autopark Rath GmbH.

Der Autokauf findet meist erst später nach einer Probefahrt statt

„Für uns Händler geht es ums Sehen und gesehen werden. Häufig findet auf der Messe der Erstkontakt statt, der dann im Nachhinein zum Verkauf führt. Aber natürlich sind wir auch hier um den Besuchern die neuen Fahrzeuge zu zeigen.“ Ähnlich sieht das Axel Dresen, Verkaufsleiter beim Ford Store NRW-Garage Düsseldorf: „Wir generieren hier Kontakte, der eigentliche Verkauf findet später, nach einer Probefahrt, im Autohaus statt.“ Dresen präsentiert an seinem Stand einen der vielen Blickfänge der Messe. Ein blau-orange foliierter Mustang V8 im klassischen Gulf-Design. Die Besucher begrüßen die große Auswahl an Fahrzeugen und die Möglichkeit die Wagen unverbindlich inspizieren zu können. „Ich bin nicht hier um ein Auto zu kaufen. Aber es ist interessant die neuesten Modelle zu sehen. Außerdem finde ich es super, dass man sich die Autos angucken und sich auch mal reinsetzen kann“, sagt ein Besucher. Viele wollen sich über Neuheiten auf dem Markt und Veränderungen in der Szene informieren.

Der Trend geht immer weiter in Richtung Elektro- und Hybridautos. „Viele Wagen kommen direkt von der größten Automesse Europas in Genf“, sagt Claudia Zernhoff. „Das bedeutet, dass wir hier die neuesten Trends der Industrie präsentieren können.“ Der nächste Termin des Auto Salons steht schon fest: Am 7. und 8. Oktober können sich die Besucher wieder über neuste Entwicklungen informieren.