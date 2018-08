Burlesque ist die Kunst, charmant-schräge Unterhaltung mit erotischen Anspielungen stilvoll in Szene zu setzen. Das gelingt im neuen Apollo-Programm „Burlesque“ zumindest phasenweise. Comedy, sinnlich prickelnde Erotik und faszinierende Artistik – von allem ein bisschen.

Die Show nimmt allerdings nur langsam Fahrt auf. Die Collins Brothers, eine Mischung aus Magie und Comedy versuchen die Besucher in Stimmung zu bringen. Allerdings manchmal auf Dritte-Klasse-Niveau. Und weil es keine 1,60 Meter große Jungfrau im Publikum gibt, muss Helmut die Prozedur des Zersägens über sich ergehen lassen. Und auch die Duschszene nach der Pause ist durchaus gewöhnungsbedürftig und findet beim Publikum nur wenig Anklang.

Aufregend wird es dagegen, als die Schwertschluckerin Lucky Hell die Bühne betritt. Eine Mischung aus Artistik und einer Burlesque-Nummer. Sie „schluckt“ gleichzeitig zwei Schwerter und sie sieht sich selbst als lebendes Kunstwerk. Aufwendige Tattoos schmücken ihren Körper. Sie sieht aus wie ein Bilderbuch und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll.

Elegant und erotisch präsentieren auch Yasya und Anna ihren akrobatischen Tanz an der Polestange. Was so spielerisch aussieht, ist harte Arbeit von den beiden Ukrainerinnen, die eine Ausbildung in der Sportgymnastik und im Tanz erworben haben. Dmytro Grygorov und Anastasia Vashchenko (Duo „Flight of Passion“) präsentieren ausdrucksstark ihre perfekte Körperbeherrschung. Insgesamt muss man sagen, dass Burlesque nicht so sehr durch seine erotischen Darbietungen überzeugt, obwohl der Name des Programms dies vermuten lässt, sondern mehr durch seine tolle Akrobatik.