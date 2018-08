Janine Ortiz, Dramaturgin am Schauspielhaus, sagt von sich: „Im Grunde bin ich eine staatlich bezahlte Muse.“

Bei Janine Ortiz klingelt der Wecker häufig morgens um sieben. Von wegen täglich bis in die Puppen schlafen. Das Klischee, das man so gerne mit Menschen im Mikrokosmos Theater in Verbindung bringt, ist überholt. Denn um 9 Uhr beginnen bereits die ersten Sitzungen der Dramaturgen-Gruppe des Schauspielhauses. Dazu gehört Ortiz seit 2016. Ab September endlich am Gustaf-Gründgens-Platz. Die Mitarbeiter von Intendant Wilfried Schulz fiebern dem sanierten Theaterbau entgegen, packen ihre Sachen in Umzugs-Kartons, freuen sich, nicht länger zwischen der Spielstätte Central am Hauptbahnhof und dem ehemaligen Balletthaus in Oberkassel pendeln zu müssen. Dort waren wegen Umbau und Sanierung die Büros des Schauspielhauses untergebracht.

Und wie lang ihr Tag geht? Nicht selten kehrt die Dramaturgin erst gegen 22 Uhr aus dem Theater zurück in die eigenen vier Wände. Nach sogenannten ‚Abenddiensten’, für die die promovierte Musikwissenschaftlerin, Germanistin und Philosophin an vier bis sechs Abenden pro Monat die Verantwortung trägt. Oft wird’s noch später, sagt sie. Was ihre Aufgabe dabei ist? Zunächst geht sie hinter die Bühne, kontrolliert etwa, ob die Schauspieler in der Maske sind und ob alles für einen reibungslosen Ablauf der Vorstellung vorbereitet ist. Außerdem muss sie wissen, wie gut der Abend besucht sein wird. „Danach fragen viele Kollegen vor dem Auftritt.“

Stück-Einführungen für die Zuschauer gehören zum Job

Falls sich ein Darsteller verletzt, muss zudem der Abenddienst entscheiden, was zu tun ist. Handynummern der Chefs (Intendant Wilfried Schulz und Geschäftsführerin Claudia Schmitz) hat Ortiz deshalb stets parat. Letztere müssen ihr Okay geben, wenn schlimmstenfalls mal eine Vorstellung abgebrochen werden muss. Gottlob sei das die absolute Ausnahme.

Wenn alles am richtigen Ort ist, betritt die Dramaturgin die kleine Bühne im Foyer, um in knapp 30 Minuten interessierte Zuschauer in die Vorstellung einzuführen. An diesem Abend steht „Caligula“ auf dem Programm. „Keine einfache Kost haben Sie ausgewählt. Glückwunsch!“ Mit Humor macht sie das. Einfach, klar und anschaulich sind die Worte, in denen sie über die römische Antike spricht, in der der Tyrann Caligula gewütet hat. Und über die absurde Existenz des Menschen berichtet, die der Autor Camus in seinem Drama beleuchtet. Informationen zum Dekor und zu den Video-Sequenzen gibt sie, weil „Zuschauer in Mails mehr über die eingespielten Filme erfahren wollten“.