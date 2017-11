Düsseldorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Kalkum ereignete. Mindestens ein Unbekannter ist in das Schloss eingedrungen und hat Antiquitäten und Veranstaltungsequipment entwendet. Um die Straftat aufzuklären, hat die Polizei sich nun mit einzelnen Bildern der entwendeten Gegenstände an die Öffentlichkeit gewendet.

Zur Tatzeit verschaffte sich eine unbekannte Anzahl an Tätern Zuritt zu dem Schloss an der Oberdorfstraße. Die Unbekannten schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Objekt, wo sie dann mehrere Türen aufhebelten. Sie entwendeten alte Kunstgegenstände, wie beispielsweise eine Vase und Veranstaltungsequipment (Lautsprecher, Mikrofon, Mischpult).

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen zur Tatzeit an dem Schloss beobachtet? Wer hat Personen im Vorfeld der Tat in der Nähe des Schlosses gesehen, die das Objekt ausgekundschaftet haben? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib der Gegenstände geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.