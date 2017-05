Düsseldorf. Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Carlstadt in der Nacht auf Dienstag Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges gesehen oder gehört haben.

Laut Polizeibericht hatten die Unbekannten zwischen 23 Uhr und 4 Uhr eine Tür aufgehebelt und waren so in die Bäckereifiliale am Carlsplatz gelangt. Nachdem der oder die Täter in das Gebäude gelangt waren, brachen sie einen Tresor auf und entwendeten mehrere Tausend Euro.

Die Spezialisten des Einbruchkommissariats sicherten Spuren. Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0211-8700.