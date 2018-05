Düsseldorf. Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Königsallee sind Schmuck und hochwertige Uhren gestohlen worden. Die Täter sollen sich in der Nacht zu Dienstag gegen 1.35 Uhr Zugang zum Untergeschoss eines leerstehenden Ladenlokals in einem Einkaufszentrum verschafft haben. Das haben die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, wie es im Polizeibericht heißt. Die Täter sollen eine massive Wand aufgestemmt haben und so in die Räume des Juweliers gelangt sein. Dort hätten sie hochwertige Uhren und Goldschmuck aus dem Verkaufsraum gestohlen.

Wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht geklärt. Die Einbrecher seien anschließend in unbekannte Richtung aus dem Gebäudekomplex geflohen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen. red