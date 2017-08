Düsseldorf. Am Samstagabend konnte die Düsseldorfer Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die Männer sollen in ein Geschäftshaus in der Stadtmitte eingebrochen sein. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen, die sich im Hinterhof, beziehungsweise in dem Geschäftshaus an der Schadowstraße aufhalten informiert. Beim Eintreffen stellten die Polizisten sofort eine eingeschlagene Scheibe an der Hauseingangstür fest. Im Erdgeschoss trafen sie auf den ersten Tatverdächtigen, auf einer Zwischenebene konnte der zweiten Mann festgenommen werden. Beide krümmten sich lautstark unter Schmerzen.

Augenscheinlich hatten die Männer (26 und 40 Jahre alt) versucht, durch die Eingangstür zu flüchten und die Scheibe von Innen eingeschlagen. Beide hatten sich dabei so schwer verletzt, dass sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Das Duo ist wegen Einbrüchen schon polizeilich bekannt. Sie sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. red