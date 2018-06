Neun Garteninhaber öffnen heute und morgen ihre Gartenpforten.

Wunderschöne Gartenanlagen erkunden und sich durch die grüne Pracht anderer Gärtner inspirieren lassen: Genau das ermöglicht die Aktion Offene Gartenpforte. Bei der zweiten Runde heute und morgen öffnen neun Gärtner ihre Pforten. Das sind sie:

Auf gute Nachbarschaft Der Tordurchgang an der Krahestraße 20 ist am 3. Juni, 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Der ehemals triste Hinterhof wird heute nachhaltig bewirtschaftet. Dabei ist der Name „Gute Nachbarschaft e. V.“ Programm.

Kunst und Garten Brigitte und Reinhard M. Görs, Engerstraße 7, vereinen Kunst und Garten: Ein romantischer, unkonventioneller Stadtgarten, dazu pfälzische Impressionen mit baumhohem Wein, Feigen und bunten Blumen: 2. Juni, 13-18 und 3. Juni, 12-19 Uhr.

Hinterhofgarten mit Teich Andreas Stöhr lädt Gartenliebhaber in die Mülheimerstraße 37 ein. Sein Hinterhofgarten kann am 2. und 3. Juni, jeweils 13 bis 18 Uhr, besucht werden. Auf 200 Quadratmetern sind ein Teich, Rosen- und artenreiche Staudenbeete angelegt.

Kleiner Hinterhof mit besonderer Atmosphäre Ein kleiner Hinterhofgarten mit besonderer Atmosphäre und ohne spektakulären Pflanzenwuchs kann am Kaiser-Wilhelm-Ring 40 bei Martin Theis besucht werden. 2. und 3. Juni, jeweils 14 bis 18 Uhr.

Gepflegte Wildnis In ihren Künstlergarten an der Heidelberger Straße laden Elke Richter und Ulrich Hasenpflug am 2. und 3. Juni (je 14-20 Uhr) ein. Den 2600 Quadratmeter großen Garten erreicht man über die Von-Krüger-Straße 29 in Eller.

Stauden- und Steingarten Dorothea Quermann öffnet ihre Gartenpforte an der Solfstraße 9 (Urdenbach), am 3. Juni von 12 bis 18 Uhr. Dort erwartet Besucher ein Stauden- und Steingarten sowie Rosenbeete mit einer Kunstausstellung.

Gartenvielfalt und Bildhauerkunst Michael Borowiak lädt in die Himmelgeister Straße 18 ein (2./3. Juni, 12-19 Uhr). Es ist ein 600 Quadratmeter großer Mietergarten mit keramischen Plastiken.

Garten auf zwei Ebenen In Düsseltal an der Herderstraße 44 wartet ein Garten auf zwei Ebenen auf Besucher. Jeannie und Michael Ringel laden in ihren vielfältig bepflanzten Stadtgarten mit Dachterrasse ein: 2. Juni, 12-20 Uhr, 3. Juni, 12-18 Uhr.

Stadtnahe Ruheoase In ihren 350 Quadratmeter großen naturnahen Stadtgarten an der Dominikanerstraße 38 lädt Ilse Bütehorn am 2. und 3. Juni, jeweils 10 bis 19 Uhr, ein. Bütehorn hat sich eine Ruheoase ohne Rasen geschaffen, wo im Sommer gearbeitet, gefeiert, gegrillt und geerntet wird.

