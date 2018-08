Bei „Seed Dus“ geht es um Ideen, die innerhalb von sieben Minuten vor einer Jury präsentiert werden müssen.

Es ist wieder soweit: Fünf Start-up-Teams präsentieren bei „Seed Dus“ ihre Ideen in sieben Minuten vor einer kompetenten Jury, zahlreichen Investoren und der Start-up-Community. Beginn ist am Donnerstag, 30. August, 19 Uhr, in der Kartoffelhalle des Super 7000 an der Rather Straße 25. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Interessierte können sich noch kostenlos zur 3. Investorenrunde anmelden, sie wird gemeinsam von der Wirtschaftsförderung Düsseldorf, dem Verein Angel Engine und den Wirtschaftsjunioren organisiert Die Teams wurden aus 25 Bewerbungen aus dem ganzen Bundesgebiet ausgewählt. Teilnehmer, die gut präsentieren und sich auch der anschließenden Frage- und Gesprächsrunde standhalten, haben eine Chance auf eine „Seed“-Finanzierung.

„Für unsere Start-ups ist es wichtig, Investoren zu finden, mit deren Kapital und Hilfe sie ihre innovativen Produkte oder Services entwickeln und auf den Markt bringen können“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Mit ‘Seed Dus’ hat die Start-up-Initiative ein regelmäßiges Event in Düsseldorf aufgebaut, das Start-ups in der ganz frühen Phase hilft, ihr erstes Investment zu bekommen.“ Aus Düsseldorf sind u.a. dabei Bipolymere (neuer Kunststoff) und innoviva (Ersatz von Bluttests durch Atemtests) sowie Nanni (Plattform zur Vermittlung von geprüfter und qualifizierter Kinderbetreuung).

Mehr Infos zum Thema:

seeddus.de