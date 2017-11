Vor zwei Jahren gründete Robert Jänisch IOX Lab. Nun wurde sein Start-Up mit dem Gründerpreis NRW ausgezeichnet.

Vor zehn Jahren kam Robert Jänisch zum ersten Mal der Gedanke, sich selbstständig zu machen, um Dinge zu erfinden. Viele Ideen hatte er seitdem, von einem Poster, das auf Musik reagiert, bis zu einem Roboter aus dem 3D-Drucker. „All die Ideen und Tüfteleien der letzten Jahre drehten sich um Dinge, die mir fehlten oder die es bisher nicht gab“, sagt Jänisch. Zwar wurde nicht gleich aus jeder Idee ein Produkt, doch Jänisch hatte das Gefühl, Sachen bewegen zu können.

2014 beginnt der Tüftler eine Reise ins Unbekannte

Als er 2014 seine Festanstellung in der IT-Branche kündigt, beginnt für Jänisch eine Reise ins Unbekannte. Gemeinsam mit einem Bekannten gelingt es ihm kurz darauf, aus einer Idee das erste Produkt zu machen. Sie gründen Mellow Boards, das sind Elektro-Antriebe, die Skateboards auf 40 Stundenkilometer beschleunigen lassen und so jedes Skateboard zu einem praktischen Fortbewegungsmittel machen. Ideen in die Tat umsetzen, das wollte Robert Jänisch von nun an tun. Es war die Geburtsstunde von IOX Labs.

Das Start-Up-Unternehmen entwickelt seit zwei Jahren Prototypen für verschiedenste Anwendungsbereiche. „In 30 Tagen von der Idee zum Prototypen“ ist das Konzept dieses Start-Ups. Rapid Prototyping nennt man diesen Prozess, bei dem vor allem schnell etwas auf die Beine gestellt werden soll. Mit dieser Mentalität widmet man sich allen Projekten bei IOX Lab und daran erinnert auch der Satz „Make things not slides“, der die Wand im Eingangsbereich des jungen Unternehmens am Medienhafen schmückt: „Mache Dinge anstatt Powerpoint-Folien“. – „Es geht eben darum, eine Idee zum Leben zu erwecken, anstatt sie wochenlang zu bereden und zu präsentieren“, sagt Jänisch.

Die Welt, für die die Innovationen von IOX Lab geschaffen werden, ist eine relativ neue. „Internet of Things“, das Internet der Dinge, ist die Welt der vernetzten Geräte und Alltagsgegenstände. Zum Internet der Dinge gehören Kühlschränke, die ihren Inhalt kennen oder auch Waschmachinen, die wissen, wann sie repariert werden müssen. Bei IOX Lab geht es aber vor allem darum, alltägliche Probleme zu lösen.

So erfand und entwickelte Jänischs Team eine Art batteriebetriebenen Topf, der z.B. das Gewicht von Gasflaschen misst und dem Smartphone mitteilt, wie viel Gas noch in dem Gerät ist. „Wir möchten mehr Intelligenz in die Dinge bringen“, so Jänisch. In einer Zeit, in der sich die Technologie rasend schnell entwickelt, hat sich mit dem Internet der Dinge ein ganz neuer Markt eröffnet. Und dieser Markt sei noch sehr fragmentarisch: „Ich glaube, wir werden in der Zukunft eine Verdichtung des Marktes erleben. Die Branche hat einfach ein riesiges Potential.“ Dass er sich mit seinem Jungunternehmen auf völlig unberechenbarem Terrain bewegt, ist für den Gründer ein gutes Gefühl. „Es ist aufregend, bei dieser Entwicklung selbst mitzuwirken“, sagt der 37-Jährige.