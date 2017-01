Die größte Sneakermesse Europas machte Halt in Düsseldorf. Bei der Modemesse „Streetstylecon“ traten Künstler wie DMC oder Afrob auf.

Düsseldorf. An der Stelle, wo sich früher die Pakete stapelten, wurden nun trendige Schuhe und Straßenmode präsentiert. Im Rahmen des Modewochenendes beherbergte das alte Postgebäude am Hauptbahnhof die beiden Modemessen „Street-stylecon“ und „Sneakerness“.

Ein Geruch von Gummi lag in der Luft, als man am Wochenende die Lagerhallen an der Kölner Straße betrat. Bergeweise türmten sich dort Sneaker und Klamotten auf. Von weit hinten dröhnten die Bässe so laut, dass es schwer war sich miteinander zu unterhalten.

Die Sneakerfans strömten aus ganz Deutschland nach Düsseldorf

Die Brüder Jonathan und Frederik Lamm störten sich nicht an der lauten Musik. Sie kamen hauptsächlich wegen der angebotenen Schuhe von Wiesbaden nach Düsseldorf. „Natürlich sind die Musikacts cool. Hier kann man gut abtanzen. Aber wir wollen uns die neuen Sneaker anschauen, die noch gar nicht im offiziellen Verkauf sind“, so Frederik. Die beiden besitzen zusammen über 100 Paar Sneaker. Auch an diesem Wochenende wurden sie fündig. Für jeweils 150 Euro suchten sich die Brüder ein neues Paar aus.

Das war relativ billig, wenn man die Preise an den anderen Ständen verglich. Die teuersten Sneaker wurden für 2600 Euro angeboten. Dafür erhielt man aber dann ein Einzelstück, das vor Ort designt wurde.

Die „Sneakerness“ ist die größte Messe ihrer Art in Europa. Nach Veranstaltungen in Berlin, Köln, Amsterdam, Paris und Warschau fand sie zum ersten Mal in Düsseldorf statt.

Connie Sauter reiste aus Berlin an, um nach neuen Trends in der Straßenmode Ausschau zu halten. Die 26-Jährige Modedesignerin war begeistert von der Vielfalt der angebotenen Marken. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Trends sich durchsetzen und bald auf den Straßen getragen werden.“

Die „StreetstyleCon“ ist eine Messe für Straßenmode und Sportarten wie Skateboarden. Im letzten Jahr fand die Premiere in Düsseldorf statt.

Um die Besucher anzulocken, wurden namhafte Künstler aus der deutschen und internationalen Hip-Hop und DJ-Szene gebucht. Am Samstag und Sonntag traten beispielsweise die deutschen Rapper Afrob, Megaloh und MC Fitti auf. Der bekannteste Name auf dem Plakat war aber DMC von der legendären Hip-Hop-Gruppe Run DMC aus New York City. Er begeisterte am Samstagabend das Düsseldorfer Publikum.

Die Künstler heizten im hinteren Teil der Halle auf einem Laufsteg der tanzenden Menge ein. Zwischen den Auftritten wurden dort die neuesten Trends präsentiert. Dabei tanzten die Models zur Musik von DJ´s, wie beispielsweise der erst 14-jährigen DJ Kendis.

Eine Neuauflage im kommenden Jahr ist denkbar, wenn wieder beide Messen miteinander kombiniert werden. Denn vor allem die Sneakerfans füllten die Hallen und waren auf der Suche nach seltenen Schuhen, um ihre Sammlung zu erweitern.