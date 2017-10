Sie waren vier Mal Deutsche- und ein Mal Europameister, nun sind Dumitru Doga und Sarah Ertmer vom Tanzsportclub Rot-Weiss Düsseldorf auch Weltmeister.

Wenn das Jahr 2017 in gut zweieinhalb Monaten vorbei ist, werden sich Dumitru Doga und Sarah Ertmer vielleicht erst mal kneifen müssen. Ist das wirklich alles dieses Jahr passiert? Haben wir den internationalen Tanzsport wirklich so dominiert? Ja, haben sie. Das Paar des Tanzsportclubs Rot-Weiß Düsseldorf, aus Grafenberg, ist das Beste, was man derzeit über ein Parkett tanzen sehen kann. Drei Mal waren sie bereits Deutsche Meister, ehe die beiden in diesem Jahr den vierten nationalen Titel nachlegten und zum ersten Mal Europameister wurden. Aber damit nicht genug: Nun setzten sie sich auch die größtmögliche aller Kronen auf: In der französischen Hafenstadt Marseille wurden Dumitru Doga und Sarah Ertmer Weltmeister über zehn Tänze.

Dass es ausgerechnet die Königsdisziplin ist, in der sich die beiden durchsetzten, freut auch ihren Verein ganz besonders: „Der Düsseldorfer Sport kann stolz sein auf dieses herausragende Paar“, sagt Emil Kohls, Vorsitzender des TD Rot-Weiss. Schließlich mussten die Teilnehmer sämtliche zehn klassischen Turniertänze absolvieren: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep aus dem Bereich der Standardtänze sowie Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble und Jive aus den Lateintänzen.

Das Ergebnis des WM-Finals:

1. Dumitru Doga/Sarah Ertmer, Rot-Weiss Düsseldorf (329,994) 2. Winson Tam/Anastasia Novikova, Kanada (327,957) 3. Evgeny Sveridonov/Angelina Barkova, Russland (325,724) 4. Daniil Ulanov/Kateryna Isakovych, Zypern (321,958) 5. Nikolaj Lund/Marta Kocik, Dänemark (314,953) 6. Kirill Medianov/Elisaveta Semjonova, Estland (306,047)