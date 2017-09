Heute steigt die „SwimRun Urban Challenge“ am U-See.

„SwimRun“, zu Deutsch etwa Schwimm-Lauf, ist ein neues Wettkampfformat aus Skandinavien und dort fast ein Volkssport mit mehr als 150 Events pro Jahr allein in Schweden. SwimRun heißt Freiwasser-Schwimmen und Querfeldein-Laufen im mehrfachen direkten Wechsel – also ohne Wechselzone und Umziehen. Es wird mit Schuhen geschwommen und im Neoprenanzug gelaufen.

Zwei Freunde wollen SwimRun nun auch in Deutschland bekanntmachen. Dazu rufen sie dieses Jahr eine neue Wettkampfserie ins Leben, die „SwimRun Urban Challenge“. Florian Skiba, 39, und Swen Klußmeier, 37, organisieren die Veranstaltungen im urbanen Umfeld deutscher Großstädte. Heute kommen sie am Unterbacher See vorbei. „Der Unterbacher See gilt als eines der schönsten Naherholungsgebiete in Düsseldorf. Spätestens seit dem ‘USee Schwimmen’ und dem ‘Martinslauf’ hat sich der Unterbacher See zudem als Top-Location für Schwimm- und Laufveranstaltungen etabliert“, sagt Klußmeier.

Der Wettbewerb richtet sich neben Triathleten, Schwimmern und Läufern an alle Sportbegeisterten, die gerne etwas Neues ausprobieren. Florian Skiba, der zweite Organisator, ist seit mehr als 20 Jahren Triathlet und schätzt die Unterschiede: „SwimRun ist eben nicht einfach nur ein ‘Triathlon ohne Radfahren’. Der besondere Reiz beim SwimRun liegt darin, mehrfach im direkten Wechsel zu schwimmen und zu laufen. Mit der gesamten Ausrüstung. Ohne Wechselzone. Das macht einen SwimRun deutlich dynamischer und sorgt für mehr Action im Wettkampf.“

Immer im Wechsel: 13 Kilometer laufen und 1700 Meter schwimmen

Die heutigen 15 Kilometer, aufgeteilt in drei Lauf- (gesamt ca. 13 Kilometer) und vier Schwimmabschnitte (gesamt ca. 1700 Meter), in Unterbach haben die beiden als Breitensport-Event konzipiert. „Uns ist wichtig, SwimRun als eine attraktive Sportart für alle, die Spaß am Sport haben, zu platzieren, nicht nur für Leistungssportler. Bei uns können daher alle mitmachen, die am Stück 500 Meter schwimmen und ca. 10 Kilometer laufen können“, versichert Klußmeier. „Die Unterteilung der Schwimmstrecke in mehrere Abschnitte macht unsere SwimRuns insbesondere auch für weniger trainierte Schwimmer interessant“, ergänzt Skiba.