Die Düsseldorfer Autorin Brigitte Lamberts liebt Mallorca seit ihrer Jugend – da wundert es kaum, dass ihr neuer Krimi auf der Insel spielt.

Düsseldorf. Brigitte Lamberts liebt Mallorca. Seit ihrer Jugend, in den späten 70er Jahren, besucht die Düsseldorfer Autorin regelmäßig die Mittelmeer-Insel, die sich im Laufe der Jahrzehnte auch zu ihrem Lieblings-Reiseziel mauserte. So wundert es wenig, dass Lamberts (Foto: Hans-Jürgen Bauer) – bekannt durch eine Serie von drei Düsseldorf-Kriminalromanen mit dem Chef-Ermittler Clemens von Bühlow – ihr neues Opus in Mallorca spielen lässt.

Im Mittelpunkt steht Sven Ruge – ein Düsseldorfer Journalist, der von seinem Verleger nach Palma geschickt wird, um einen kulinarischen Reiseführer zu schreiben. Wie ein Schneekönig freut sich Sven auf die Reise, die ihn an entlegene Orte der Balearen-Insel führt – aber auch in Lebensgefahr bringt. „El Gustario de Mallorca und das tödliche Elixier“ so der Titel des Werks, das, publiziert in der Oberkassel-Edition, in diesen Tagen im Handel erscheint.

Das Außergewöhnliche: Die Schriftstellerin und promovierte Kunsthistorikerin bedient sich der Orts-Kenntnisse des Düsseldorfers Sven Dresselmann, der seit fünf Jahren auf Mallorca lebt.

Frau Lamberts, warum schreiben Sie Kriminalromane?

Brigitte Lamberts: Seit Jahrzehnten lese ich Krimis, früher besonders Klassiker von Agatha Christie und die Wallander-Romane von Henning Mankell. Sie haben mich gefesselt. Deshalb habe ich es dann mal selbst versucht.

Lesungen

In diesem Buch aber spielen gutes Essen und Trinken eine größere Rolle als in Ihren vorangegangen Krimis. . .

Lamberts: Ja, El Gustario, zu Deutsch: der Feinschmecker, ist ein kulinarischer Krimi. So schicke ich den Gastro-Kritiker Sven quer über die Insel. Auf Empfehlung seiner Gasteltern und deren Freunde entdeckt er in entlegenen Dörfern und in den Bergen kleine Restaurants, die ein Tourist nicht in den üblichen Reiseführern findet. Dabei belauscht er zufällig ein Gespräch von einheimischen Privat-Detektiven, die im Auftrag eines Schweizer Sammlers auf der Suche nach einem Fläschchen Anis-Schlehen-Likör, auch Patxaran genannt, aus dem 15. Jahrhundert sind. Und so stolpert er in einen Kriminalfall. Dabei mischen sich Fiktion und Balearen-Realität.

Es geht also um einen kulinarischen Krimi und einen Abenteuerroman. Wie sind Sie auf diesen Mix gekommen?

Lamberts: Vor zwei Jahren wurde ich von einem Mannheimer Verleger gebeten, für eine Anthologie einen Kurzkrimi mit Kochrezept zu verfassen. Ich habe so viel Freude daran gehabt, dass ich das gleiche Projekt für eine Mallorca-Anthologie als Mit-Herausgeberin betreut habe. Aber schon in meinen Düsseldorf-Krimis des „Mörderischen Duetts“ habe ich den Kommissar von Bühlow immer an neue Gastro-Adressen unserer Stadt geschickt. Ich gehe gerne aus und bin stets auf der Suche nach ausgefallenen Restaurant-Tipps.

Das macht auch Ihre Hauptfigur Sven Ruge. Wie sind Sie auf die Tapas-Bars und idyllischen Restaurants gekommen?

Lamberts: Manche klingen ja wie Geheimtipps. Sollen sie auch sein (sie lacht)! Ich habe einen guten Freund, Sven Dresselmann, der sich vor fünf Jahren einen alten Traum verwirklichte und von Düsseldorf nach Mallorca gezogen ist. Immer wenn ich auf der Insel bin, fahren wir gemeinsam los, entdecken alte Herrenhäuser, ein Bergbauerndorf und Restaurants. Es war mir wichtig, für dieses Projekt jemanden an der Seite zu haben, der sich gut auskennt. Außerdem ist er ein Genießer und kocht vorzüglich. Er guckt den Mallorquinern in den Kochtopf und reichert die traditionelle Küche mit eigenen Feinschmecker-Zutaten an.

Sie nennen Dresselmann Ihren „Korrespondenten“. Wie meinen Sie das?

Lamberts: Von ihm stammen nicht nur die zahlreichen Rezepte (am Ende des Romans), sondern, wenn ich an meinem Schreibtisch in Düsseldorf sitze und mir fehlt eine spezielle Orts-Information, rufe ich ihn an. Und er setzt sich ins Auto und liefert prompt die notwendigen Details.

Hat Ihr Freund Sven etwas mit Ihrer Hauptfigur im Roman gemeinsam?

Lamberts: Nein. Nur den Namen. Ansonsten ist Sven Ruge – wie fast alle Protagonisten – eine fiktive Figur.

Wann geht es für Sie wieder nach Mallorca?

Lamberts: Jetzt im März, wegen der neuen Anthologie. Im Mai stelle ich dann „El Gustario“ in einer deutschsprachigen Buchhandlung vor.

Wird es eine Fortsetzung geben?

Lamberts: Das könnte gut sein. Eine Idee habe ich schon, aber ich verrate sie noch nicht.