Benjamin Novalis Hofmann beklagt mangelndes politisches Interesse seiner jungen Kollegen.

Er malt nicht nur mit Vorliebe Naturlandschaften in großen und kleinen Formaten. Benjamin Novalis Hofmann arbeitet auch mit Blick auf die linksrheinische Naturidylle, im Haus „Kunst im Hafen 75-77“ an der Reizholzer Werftstraße. Aus seinem lichtdurchfluteten, weiträumigen Atelier (mit fünf Meter hohen Wänden) schaut man direkt auf den Rhein. „Man muss aufpassen, dass man nicht anfängt, den Rhein zu malen“, sagt der am Niederrhein geborene Künstler. 2001 machte er seinen Akademie-Abschluss als Meisterschüler von Markus Lüpertz.

Geprägt sei er aber eher durch den philosophischen Maler-Professor Dieter Krieg. Die Serie „Spiderman“ mit plastischen Gebilden mitten in der Bildfläche weist zudem auf Einflüsse von Jörg Immendorff, bei dem Hofmann von 2001 bis 2005 als Assistent engagiert war. Einige Ölbilder „Future Edgelands“ vermitteln einen Sog durch vulkanisch brodelnde Flächen und Dampf-Gebilde. Zudem deuten sie auf Hofmanns Umwelt-Interesse – es geht um die Räume zwischen wilder und bebauter Natur.

Zu sehen waren diese Werke kürzlich in einer Galerie in Zülpich – zusammen mit Werken von Per Kirkeby. „Ben mag Per“ hieß die Schau, während der Hofmann den dänischen Star-Künstler (und Architekten) kennen und schätzen lernte. Auch Kirkeby lagen wohl „Edgelands“ am Herzen. Hofmann war einer der letzten deutschen Maler, die den Dänen persönlich getroffen haben. Noch während die Ausstellung lief, starb Kirkeby (2009 hatte er eine Groß-Ausstellung im Museum Kunstpalast) im Mai von 79 Jahren.

Natur in allen Schattierungen fasziniert Benjamin Novalis Hofmann. Und seine Erkundungen und Wanderungen wirken sich auf vielen seiner Bilder aus. So blenden mediterrane Farben in beinah grellen Gelb-Grün-Rot-Kompositionen in der Siebdruck-Serie „Neon Golden“. Inspiriert dazu wurde er auf einer Mallorca-Reise. Dann erkennt man zerklüftete Stein-Massive, Wälder und Berggipfel auf einer Reihe von gestischen Ölbildern, Titel „ChiemGau“, die während und nach Tour durch die Voralpen entstanden.

In diesen Tagen packt der 40-jährige Hofmann erneut Koffer und Arbeitsutensilien zusammen für eine Reise ins norwegische Nordland. August und September verbringt er auf Einladung einer Kunst-Stiftung in Leinesfjord, zwei Flugstunden nördlich von Oslo.

Neben seinen farbintensiven Natur-Studien in seinem Atelier hängen in einer anderen Ecke eine Reihe von Stars and Stripes. US-Flaggen in knalligen Farbkontrasten. Streifen in Rot-Grün, dann Gelb-Grün oder Türkis-Pink. „make america great again“, so der Titel des Siebdruck-Zyklus, mit der Hofmann 2017 auf den weltweiten Schock des Beginns der Präsidentschaft von Donald Trump reagierte. Ausgestellt war die Serie bereits im Haus der Kunst in Palermo auf Sizilien.

„Ursprünglich hatte ich den härteren Titel „Kill Donald Duck“ geplant, habe jedoch davon Abstand genommen.“ Als Künstler musste er aber auf Trump reagieren, gesteht er. Und da dürfe man mal dick auftragen. Ohne Angst davor, plakativ zu wirken. Also Flaggen-Plakat als Aktion gegen Trump. Politische Haltung zeigen? Ja. In der jüngeren Künstler-Generation gäbe es leider nur geringfügiges politisches Interesse, klagt er. Das sei ihm beim letzten Akademie-Rundgang aufgefallen. „Ich habe nicht eine einzige politische Arbeit gesehen.“ Dem Nachwuchs seine Kenntnisse weiterreichen, das macht Hofmann zudem als Lehrbeauftragter für Aktzeichnen und digitale Gestaltung an der Akademie Mode & Design in Derendorf.