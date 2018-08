Rocco Melzer arbeitet seit 24 Jahren in der Hard-Heavy-Rock-Kneipe Papidou´ x an der Liefergasse. Ein Gespräch über Legenden, Musik und dem Metalgefühl in dieser Stadt.

Rocco, wie lange arbeiten Sie im Papidou‘x und was machen Sie dort?

Rocco Melzer: Ich arbeite nun schon in meinem 24. Jahr im Papidou’x. Damals habe ich als DJ mit CDs und VHS Kassetten angefangen, heute nennen wir das nur noch mp3 schupsen. Und ich bin mittlerweile Geschäftsführer des Lokals.

Was schätzen Sie an Ihrem Job?

Melzer: Hauptsächlich schätze ich an dem Job den Spaß an der Musik und das familiäre Zusammensein in unserem Laden. Man trifft Menschen, die man meist schon seit über 25 Jahren kennt, tauscht sich aus und hat Spaß miteinander. Früher unterhielten wir uns nur über Metal, heute beziehen sich unsere Unterhaltungen lustigerweise auf körperliche Gebrechen und andere musikferne Themen.

Gibt es in Düsseldorf eine richtige Metal-Szene?

Melzer: Eine richtige Metal-Szene gibt es, diese ist aber eher klein und überschaubar. Man kennt sich meist schon sehr lange, aber jedes Jahr kommen auch neue Gesichter hinzu, die Lust auf die Musik haben und die Atmosphäre super finden. In der Tat ist Düsseldorf schon eine richtige Schicki-Micki Stadt geworden, schon alleine, dass es in der Altstadt eine Kneipe mit dem Namen „Schickimicki“ gibt. Aber jeder sollte und darf sich ja schließlich frei entfalten und das ist gut so. Die Szene, die es in den 80ern in Düsseldorf dank Doro Pesch, Warlock, Assassin und vielen bekannten Bands gab, die ist nicht mehr so stark aktiv und hat in den 90ern nachgelassen, leider. Wenn wir mal daran denken, wer bei uns im Laden ein und aus gegangen ist. Aber im Großen und Ganzen ist Düsseldorf eine relativ entspannte und schöne Stadt, und ich lebe gern hier.

Ich höre gerne Metal. Wo gehe ich hin und was kann ich in dieser Stadt machen?

Melzer: Wenn man als Metalfan nach Düsseldorf kommt, sollte man entscheiden, auf was man eher steht. Mag man auch mal Death, Thrash, Speed, Metalcore und Heavy Metal, bleibt einem nur das Papidou‘x, denn dort wird alles geboten. Steht man auf 60er, 70er und 80er Hardrock, ist das Auberge die richtige Anlaufstelle, ebenso wie der Weiße Bär, wobei diese beiden Läden sich schon musikalisch voneinander unterscheiden. Mag man 90er Jahre Rock, AC/DC, Nirvana und Party Rock, sollte man unbedingt den Engel aufsuchen. Diese drei Läden sind jeweils auf der Bolkerstraße, die Partymeile schlechthin, ansässig. Im Stadtteil Bilk gibt es noch die Blende, die sich hauptsächlich an 80er Jahre Metal hält und nicht weit davon entfernt ist das Pitcher, welches regelmäßig richtig gute Bands auftreten lässt, wo ich ab und an auch anzutreffen bin. Ansonsten gibt es auch kleinere Läden, die regelmäßig Konzerte oder Partys abhalten. Man sollte definitiv so viele Kneipen wie möglich antesten, denn jede einzelne hat ihren eigenen Charme und man kann einiges entdecken. Zu guter Letzt darf das Unlicht nicht unweit von der Blende erwähnt werden, welches sich den Mittelalter, Gothic und Wikinger Fans in der Szene widmet und mit einem gut ausgewogenen Sortiment der Hauptnahrung eines Wikingers, nämlich Met, aufwartet.