Beim 4. Bürgerdinner debattierten 120 Teilnehmer bei gutem Essen über die Mühen der Demokratie.

Düsseldorf. Gedeckte Tafeln auf der Bühne des Jungen Schauspielhauses. Wo sonst die Jüngsten mit originellen und aktuellen Theaterstücken auf Werte wie Mitmenschlichkeit und Solidarität aufmerksam gemacht werden, versammelten sich etwa 120 Bürger zum Dinner. Düsseldorfer aus drei Generationen und einige Flüchtlinge tafelten ein Drei-Gänge-Menü, kredenzt von Igor Penskoi, dem Chefkoch des DRK Niederrhein-Willich.

Doch die Gaumenfreuden, süffiger Wein und die politischen Poetry-Songs von Aylin Celik waren kein Selbstzweck, sondern sollten die Gäste an Achter-Tischen zu Diskussionen inspirieren. Das Thema dieses Dinners: Demokratie, Gefahren in der Gegenwart und Perspektiven in globalisierter Gesellschaft. Und munter und engagiert wurde an allen Tischen gestritten – über unsere parlamentarische Demokratie mit Abgeordneten, auf die wir unsere Stimme übertragen, und über Alternativen dazu.

In Deutschland, Europa und arabischen Ländern. Es war das vierte Bürger-Dinner, zu dem die WZ und das Junge Schauspielhaus geladen hatten. Eintritt wie immer gratis. Einzige Bedingung dieser Mischung aus lukullischem Genuss und Debatte: Die 120 Karten müssen rechtzeitig gekauft werden. Nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, darf tafeln und diskutieren. Zunächst benennt jeder Tisch einen Sprecher, der nach den Diskussions-Runden die Beiträge seines Tisches kurz referieren soll. Wer neben wem sitzt, darüber entscheidet das Zufallsprinzip. Das klappt gut. Und unkompliziert. Man prostet sich zu, ist schnell per Du. Und entscheidet nach ein paar Worten, wer später das Wort im Plenum führen soll. Kein Wunder, dass angesichts der derzeitigen Gefahren für die demokratische Strukturen (in Europa, in arabischen Ländern, ganz zu schweigen von der Türkei) allerlei Kontroversen aufflammten. An den Tischen und im Plenum.

Locker und debattierfreudig moderieren Hausherr Stefan Fischer-Fels, Christoph Seeger Zurmühlen von der Bürger-Bühne und WZ-Kulturredakteurin Marion Troja. Ein gut eingespieltes Trio, das sich und dem Publikum die Bälle zuwirft.

Das Außergewöhnliche: Vor jedem der drei Gänge haben Experten das Wort. So begann Aljoscha Leonhard – ein „Anarcho-Syndikalist“, wie er sich selber nennt – vor den Gemüse-Antipasti. Der „herrschaftsfreie Gewerkschaftler“ (so seine Übersetzung) spricht nicht nur von Lohnkampf und Unterdrückung, sondern kritisiert, dass die Abgeordneten nach der Wahl nur noch ihrem Gewissen, aber nicht mehr dem Wähler verantwortlich seien. Und meint, er sei ein einfacher Arbeiter, der am Werkstor seine gewerkschaftliche Position abgeben müsse. Mitbestimmung sei aber mehr als nur sein Wahlrecht alle vier Jahre auszuüben. Und spricht sich für Volksentscheide aus.