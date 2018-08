Bislacchi, der an der City and Guilds of London Art School studiert hat, lotet schon länger die Grenzen von Malerei und Bildhauerei aus. Die Gemälde in Hubbelrath sind Teil einer Serie namens „Flowing“ - inspiriert von der Umgebung. „Sie erinnert an den Fluss des Wassers, etwa an den Bach dort. Die Bilder leben mit dem Ort. Das gefällt mir hier so sehr“, sagt Bislacchi.

Seit Mitte August dient der ehemalige Hof als „Summerhouse“ für Künstler. Initiiert wurde das dreiwöchige Residenz-Projekt von Artpiq, einer Online-Plattform, die Nachwuchskünstlern den Einstieg in den Kunstmarkt erleichtern will. Sechs Maler gastieren auf dem Landgut. Kost, Logis und Arbeitsutensilien besorg(t)en Artpiq-Gründerin Katharina Wenzel-Vollenbroich und ihre Mitarbeiterin Janine Wixforth. Finanziert haben sie das „Summerhouse“ per Crowdfunding und mit Hilfe von Sponsoren. So kamen rund 5000 Euro zusammen.

Hof Lindenbeck in Hubbelrath, an der Grenze zu Mettmann. Umgeben von Feldern, Wiesen, Wäldern. Ein schmaler Schotterweg führt hinab zu dem Fachwerkhaus. Drei Stockwerke hoch, denkmalgeschützt. Nebenan liegt ein Gebäudekomplex, der einst Garagen und Ställe beherbergte. Davor erstreckt sich ein Garten mit Bäumen und einem Weiher. Etwas weiter hinten gluckert der Hasselbach vorbei. Die Luft flirrt, es ist still. Eine idyllische Gegend.

Düsterer geht es in den Gemälden von Ellie Walker zu, die sich das Atelier mit Bislacchi teilt. Sie wimmeln von deformierten Menschen. Als ob sie in ihre Körperteile zerlegt und danach wieder willkürlich zusammengesetzt wurden. Die Köpfe sind nur schemenhaft schraffiert. Da führt sich ein krüppelartiges Wesen einen Becher an den Mund, neben ihm ein halber Oberkörper ohne Kopf, in der Mitte zerschnitten. Dazwischen hingesudelte Flächen in Grün, Weiß, oder Schwarz. Die 23-jährige Walker, die ihren Abschluss an der Brighton University absolvierte, collagiert Erlebnisse oder Erinnerungen zu neuen Erzählungen. Sie könnten aus Alpträumen oder aus traumatischen Erlebnissen stammen, die an sich Interesse wecken.

Doch Walkers Bilder wirken so, als hätte sie ein Kind gemalt: ungelenke Figuren, kreuz und quer hingepinselte Flächen. Ein Malstil, der bewusst naiv sein soll. Funktioniert aber nicht, weil die Szenen statisch wirken und jegliche Spannung verpufft.

Ähnliches gilt für den 20-jährigen Billy Parker im Atelier nebenan. In seinen Gemälden geraten nackte Männer in ein kurioses Miteinander. Da versucht etwa einer den anderen im Regen zu küssen. Die Figuren sind schemenhaft, glatzköpfig, erinnern an Aliens. Als Vorlage nutzt Parker selbst geknipste Fotos von betrunkenen Menschen. „Weil sie dann Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden, das interessiert mich“, so der Student der Slade School of Fine Arts. An sich reizvoll, doch seine Figuren erinnern eher an missratene Körper-Studien, wodurch ihnen jegliches Leben entrissen wird.

Auf der anderen Seite des Ateliers malt die 24-jährige Millie Kelly. Ihr Studium am Wimbledon College of Art hat sie vor drei Jahren abgeschlossen. Die Welten, die sie mit Öl auf Leinwand bringt, sind knallbunt und kitschig. Die Perspektiven kippen. In einem Park ragt eine Fontäne aus roten, grünen, gelben und blauen Luftballons in die Luft. Könnten aber auch Kondome sein. Über die Rasenflächen sind Badetücher verstreut. Auf manchen liegen Menschenfüße in der Sonne. Ein Entenpaar stolziert mit seinen Küken vorbei. Am Horizont fährt ein rosa Eiswagen heran.

Das mag Assoziationen an heitere Sommertage in Parks wecken. Aber richtig gefangen nimmt einen diese Bildwelt nicht, dafür erschließt sie sich zu schnell.