Was Saber seit seiner Ankunft in Deutschland geschafft hat, ist bemerkenswert. Doch auch sein Ausbilder Christian Klemm verdient Lob. Denn er hat einem jungen, motivierten Mann eine Chance gegeben, ihm so gut es ging Steine aus dem Weg geräumt und ihm wichtige Schritte in Richtung Integration gehen lassen. Und seine Bemühungen werden belohnt, gewinnt er doch einen engagierten Mitarbeiter. Die beiden zeigen, wie Integration funktionieren kann – mit Vorteilen für beide Seiten.

Mehr zum Thema Lehrling des Monats: Der Super-Azubi aus Afghanistan