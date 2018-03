Der Chef des „Bistro fatal“, Alexandre Bourgueil, verrät exklusiv für unsere Zeitung sein Lamm-Rezept für die Feiertage – mit zwei verschiedenen Garmethoden.

Ihr „la douce France“ hat die junge Sarah während ihrer Ausbildung „Im Schiffchen“ lieben gelernt. Nicht etwa beim Naschen der Kreationen von Jean-Claude Bourgueil, dem berühmtesten Koch der Stadt, sondern als sie dessen Sohn Alexandre zum ersten Mal begegnete. „Er kam da so locker in einer Jacke der belgischen Kanoniere in die Küche, schon war es um mich geschehen.“ Die beiden entwickelten sich zu einem Powerpärchen, deren zweites Baby im Mai das Licht der Welt erblickt.

Auch ihr „Bistro fatal“ ist ein kleiner Familienbetrieb. Sarahs Schwester Nina hilft ebenso im Service aus wie Papa Peter Lukasczyk. Der war noch vor ein paar Jahren stellvertretender Leiter des Jugendamtes; mittlerweile sieht und merkt man ihm die Auszeit in der Bretagne an. Seinen (Wein-)Empfehlungen darf man getrost vertrauen. Auch die Schwiegermutter hilft mit ihrer sehr beliebten Apfeltorte beim Dessert aus. Anders scheint es nicht zu funktionieren. „Es war beinahe eine fatale Entscheidung, als wir das Bistro eröffnet haben. In den letzten Monaten haben wir gemerkt, wie schwer es für unabhängige, junge Gastronomen ist, sich in dieser Stadt durchzusetzen.“

Manchmal kriegen frankophile Fusionsfantasien freien Lauf

Doch das Durchhaltevermögen scheint belohnt zu werden. Es brummt wieder im dritten Jahr, und die Familie muss öfters einspringen. Kein Wunder. Denn das farbenfrohe Bistro ist eine echte Bereicherung, nicht nur für die junge Gastronomieszene Flingerns. Die frankophile Gemeinde hat den Laden genauso zum Fressen gern wie die Inspekteure vom Guide Michelin, die den jungen Bourgueil mit einem „Bib Gourmand“ auszeichneten. Sowohl die Speisen als auch der Service sind so unprätentiös wie perfekt.

In der winzigen Kombüse wird solides Handwerk mit ungewöhnlichen Ideen kombiniert. Hier müssen alle Abläufe exakt getimed sein, um den klaustrophobischen Umständen Herr zu werden. Auch die Bedienung, so freundlich wie kenntnisreich, wird von der äußerst bodenständigen Gastgeberin bestens organisiert ins Rennen geschickt.

Die Speisenkarte besteht aus zwei Seiten. Die erste enthält ständig vorhandene wie verlässliche Klassiker der französischen Landküche (Austern, Burgunder Schnecken, Pot au feu…) – alles marktfrisch und vorzüglich. Die zweite besteht aus wechselnden Menu-Variationen mit fünf Vorspeisen, sieben Hauptgerichten und vier Desserts, darunter Knochenmark mit Spargel und Oliven, Seespinnensuppe, Foie Gras von der Ente, Champignon-Tarte mit provenzalischen Gemüsesüppchen, Kalbsbries mit Schwarzwurzel und naturellement sautierte Kalbsnieren in Senf-Jus.