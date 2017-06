Laut aktueller Studie eines Miet-Portals kostet ein Stellplatz in Düsseldorf im Durchschnitt 60 Euro im Monat. Je nach Stadtteil sind es aber deutlich mehr.

Düsseldorf. 635 704 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz in Düsseldorf – und insgesamt 295 937 Autos angemeldet. Die müssen irgendwo parken – und genau da liegt seit Jahren das Problem. Die Stadt Düsseldorf nennt auf WZ-Nachfrage zwar die exakte Auto- und Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember 2016, weiß aber nicht, wie viele Parkplätze für die Autos vorhanden sind. Dass es zu wenige Stellflächen gibt, ist ihr jedoch bekannt: Auf der städtischen Internetseite ist angegeben, dass zwölf Prozent des Verkehrs auf Düsseldorfs Straßen „Parksuchverkehr“ ist. Das heißt nichts anderes, als dass etwa jeder achte Autofahrer gerade Ausschau nach einem Parkplatz hält.

Ein eigener Stellplatz oder eine Garage ist je nach Stadtteil Luxus. Laut aktueller Studie eines Online-Immobilienportals kostet ein Stellplatz in Düsseldorf im Monat durchschnittlich 60 Euro. Das ist allerdings nur der Mittelwert, in besonders beliebten oder dicht bebauten Wohnlagen schlägt die Stellplatzmiete auch schon mal mit mehr als dem Vierfachen zu Buche. In Oberkassel wird zurzeit beispielsweise eine Garage für 280 Euro angeboten. In Lichtenbroich hingegen ist ein Stellplatz für zehn Euro zu haben.

Anwohnerquartiersgaragen sind günstiger – aber zum Teil schon voll

Düsseldorfer können aber nicht nur von Privaten Stellplätze mieten, sondern mit Glück einen – meist günstigeren – Stellplatz in einer Anwohnerquartiersgarage ergattern. Dort können die Bürger einen Platz mieten, deren Wohnsitz maximal 500 Meter Luftlinie vom Garagenstandort entfernt liegt.

Dort sein Auto dauerhaft zu parken, ist allerdings für viele Anwohner nur eine theoretische Möglichkeit. Denn nicht in jedem Stadtteil gibt es dieses Angebot. Außerdem sind die Plätze sehr gefragt und die Garagen gut ausgelastet. Insgesamt sind in Düsseldorf in 17 Stadtteilen 76 Quartiersgaragen verzeichnet, in denen es insgesamt 4985 Stellplätze gibt. Diese sind zu etwa 83 Prozent ausgelastet. Das heißt, nur etwa 848 sind noch frei.

Gerade in Stadtteilen wie Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt oder Pempelfort, in denen der Parkdruck besonders hoch ist, sind die Stellplätze gefragt. Hier liegt die Auslastung zwischen 72 Prozent in Friedrichstadt und sogar 100 Prozent in Oberbilk. In Altstadt, Carlstadt, Ober- und Niederkassel gibt es hingegen gar keine Quartiersgaragen.

Quartiersgaragen

Parkausweis Für Personen, die in einem Radius von 500 Meter Luftlinie um solche Garagen wohnen, werden hier günstigere Stellplätze angeboten. Bezuschusst werden sie durch eine Ablöse, die ein Bauherr zahlen muss, wenn er zu einem Gebäude nicht die notwendigen Stellplätze bauen oder bereitstellen kann. Gerade in dicht bebauten Quartieren ist das häufig. In 30 Düsseldorfer Quartieren können Anwohner mit einem Anwohnerparkausweis günstiger Parken. So ein Ausweis kostet 30 Euro für ein Jahr, für zwei Jahre nur 55 Euro. Jedes Jahr werden rund 25 000 solcher Parkausweise ausgestellt. Voraussetzung hierfür ist, im betreffenden Quartier gemeldet zu sein. Einen Stellplatz garantiert der Ausweis aber nicht.

Durchschnittlich kostet ein Platz hier etwa 61 Euro. Der Preis für den günstigsten liegt bei 30 Euro – nämlich an der Roßstraße in Golzheim oder an der Färberstraße in Bilk. Von den 13 Plätzen, die an der Roßstraße zur Verfügung stehen, sind etwas weniger als die Hälfte besetzt – die 70 Stellplätze in Bilk sind hingegen schon komplett belegt.