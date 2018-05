W.Zetti weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, die er da auf dem Weg zur Arbeit hört, aber der Mann, der sie erzählt, macht einen vertrauenserweckenden Eindruck. Er sei aus einem 350-Seelen-Dorf in Hessen, sagt er. Er sei mit seiner Frau zum Feiern nach Düsseldorf gekommen. Am Ende der Nacht sei die Frau in ein Fast-Food-Restaurant gegangen, aber nicht wieder herausgekommen. Seitdem, also seit sechs Stunden, laufe er durch die Stadt und versuche, das Hotel wiederzufinden. Leider habe die Hotelkette mehrere Häuser in Düsseldorf und bisher habe er leider die falschen Häuser angelaufen. Er sei sicher, dass es in einem Stadtteil jenseits des Hauptbahnhofs liege. Mit seinem Handy findet W.Zetti heraus, welches Hotel es ist und begleitet den Mann ein Stück, bis dieser nur noch geradeaus zu seinem Ziel laufen muss. „Und dann schlafen Sie sich erstmal richtig aus“, sagt W.Zetti noch aufmunternd beim Abschied. „Nee, wenn ich gleich da bin, müssen wir auschecken“, erwidert der Mann, der für seine Geschichte nun auch noch ein gutes Ende hat.