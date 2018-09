Wie aber kommt es zum Riesner-Gebäude? Hier erzählt der Wissenschaftler eine fast schon ungewöhnliche Geschichte. Er studierte Atomphysik, dann Biophysik, promovierte am Max-Planck-Institut in Göttingen, wo sein Doktorvater Manfred Eigen just zu jener Zeit den Nobelpreis für Chemie erhielt. Mit einem anderen Nobelpreisträger, mit Stanley Prusiner, kooperierte Riesner an der Universität von Kalifornien in San Francisco, als der Kollege 1997 die Auszeichnung für Physiologie oder Medizin bekam und Riesner zum Festakt nach Stockholm mitnahm. Prusiner, der eine Erklärung für BSE gefunden hatte, hielt soeben im größten, überfüllten Hörsaal der Düsseldorfer Universität einen hochkarätigen Vortrag. Riesner aber wurde einer der profiliertesten Naturwissenschaftler und ein äußerst erfolgreicher Unternehmer.

Wir trafen den emeritierten Professor in einem dieser labyrinthisch auf dem Campus verstreuten Altbauten, im vorletzten Raum eines eher dunklen Ganges. Unsere erste Frage: Warum schenkt ein Naturwissenschaftler eine Skulptur vom Zero-Künstler für ein Zentrum der Lebenswissenschaft? Sofort sprudelte es aus ihm heraus: „Heinz Mack war ein ganz junger Lehrer bei uns am altsprachlichen Burggymnasium Essen, als ich 1959 die Oberprima besuchte. Mack war Referendar für Kunst und nahm bei uns seine Lehrprobe ab, und zwar im Folkwang-Museum.“ Schon damals habe ihm ein kunstinteressierter Freund gesagt: „Heinz Mack, das ist der Star bei uns. Unser alter Lehrer ist solide.“

Der Düsseldorfer Biophysiker Detlev Riesner ist an der Heinrich-Heine-Universität auch mit 77 Jahren ein gefragter Mann. Mit seiner Frau erhielt er die Ehrensenatorenwürde. Wirtschaftsminister Pinkwart überreichte ihm den Innovationspreis 2018. Im Wintersemester wird das nach ihm benannte „Riesner Buildung“ an der Uni bezogen. Und am 12. September gibt es im Beisein des Künstlers Heinz Mack einen Pressetermin vor einer Skulptur, die das Ehepaar Riesner der Hochschule als Dauerleihgabe überreicht hat. Wer ist dieser Mann, um den die Hochschule derzeit so viel Wirbel macht?

Er wechselte 1980 von der TH Darmstadt nach Düsseldorf als Institutsdirektor für physikalische Biologie. Im Schlepptau hatte er eine junge Truppe ehemaliger Doktoranden. 1985 gründeten sie die Firma Diagen für genetische Diagnostik. Als sie mit diesem Namen Schwierigkeiten in den USA bekamen, tauschten sie das D gegen Q aus. Seitdem hat die Firma den im Deutschen unaussprechlichen Namen Qiagen und schrieb Wirtschaftsgeschichte.

Die Firma wurde in Riesners bescheidenem Zimmer auf dem Campus gegründet, heute hat sie 5500 Mitarbeiter. Da ihm Düsseldorf keine Räume anbieten konnte, befindet sich das „Headquarter“ mit 1500 Mitarbeitern heute in Hilden. Große Niederlassungen gibt es in Manchester, Germantown und Chenzhen. Riesner erklärt den Erfolg: „Die Firma produziert alles, was man im Labor braucht, um genetisches Material zu reinigen, damit man es sauber im Reagenzglas hat und testen kann. Blut und Gewebe aus dem Körper erhalten vielleicht nur 0,01 Prozent an DNA, das von anderen Materialien getrennt werden muss, um es zu analysieren.“

In Riesners Büro hängt noch ein altes Poster, wo es ihm gelungen war, eine Nukleinsäure aus Pflanzen zu reinigen. Dieses genetische Material der Pflanzen war sehr klein und der Erfolg sehr groß, denn diese Arbeit wird praktisch auch heute noch zitiert. Nachdem Riesner die Erkenntnisse für Pflanzen hatte, konnte in der neu gegründeten Firma das Prinzip auch auf menschliches und tierisches Material übertragen und angepasst werden.

Die Entwicklung in der Gen-Technik war rasant. Die Konkurrenz reinigte die Genstücke in großen Maschinen mit Zentrifugen, die sie über Nacht laufenließ. Riesners kleines Team entwickelte teilweise noch in der Universität ein Verfahren, wie man die Probe in ein Röhrchen kippt und mit einer chemischen Substanz die Nukleinsäure bindet, um sie herauszulösen.

Das Ergebnis wurde begierig von der aufstrebenden Gentechnologie aufgegriffen. Heute liefert die Firma ihre Produkte weltweit an Forschungslabors für Molekularbiologie, Diagnostiklabors in Krankenhäusern, an die Pharmaforschung und die Forschungslabors in den Max Planck-Gesellschaften und Universitäten.

Eine Stiftung über 20 Millionen Euro für die Wissenschaft

Riesner aber behielt seinen Lehrstuhl an der Uni. Er war nie Firmeninhaber, lediglich Chef des wissenschaftlichen Beirats und 18 Jahre lang Chef des Aufsichtsrats. Arm scheint er dabei nicht geworden zu sein, denn er erklärt: „Der Gewinn besteht in den Gründeraktien, die ich zum Teil auch heute noch habe, aber auch verkaufte, um mich bei anderen Firmen zu beteiligen.“ Vor drei Jahren schied er aus dem Aufsichtsrat aus. „Genug ist genug“, sagt er. Die Firma ist im Nasdaq und wird an der amerikanischen Börse gehandelt.