KIT steht für Kunst im Tunnel – bei der morgigen Architekturführung kann der Raum einmal leer bewundert werden.

Wer vom Rheinufer kommt, es an der Vitrine mit Aprikosenkuchen und Nussecken vorbeischafft und die weiße Treppe nach unten geht, der will Kunst sehen. Seit einem Jahrzehnt ist das KIT ein ganz besonderer Ausstellungsort. Hier hängen, stehen und tönen zeitgenössische Werke in einem Tunnel. Doch woher kommt dieser Tunnel eigentlich? Und welche architektonischen Eigenheiten machen ihn aus?

Die monatlich stattfindende Architekturführung „Underground – Wie die Kunst in den Tunnel kam“ bietet Antworten auf diese Fragen und gleichzeitig die Gelegenheit, einmal mit anderen Augen auf das KIT und seine Umgebung zu schauen. Im Ausstellungsraum herrscht oft bedächtige Stille – da sei vielen gar nicht bewusst, dass auf der anderen Seite der Betonwand permanent Autos vorbeisausen, meint Jana-Catharina Israel, die sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im KIT um die Kunstvermittlung kümmert. Denn das KIT ist ein sogenannter Tunnelrestraum, der sich ergeben hat, als die Rheinuferpromenade in den 90er Jahren umgestaltet und die mehrspurigen Fahrbahnen von oben in den Untergrund verlegt wurden.

Kunstschaffende entdeckten den ungenutzten Raum schnell für sich. Es gab Theateraufführungen und Ausstellungen, bis der Kreativität 1996 aus Brandschutzgründen zunächst ein Ende gesetzt wurde. Rund ein Jahrzehnt später und nach viel Überzeugungsarbeit des Architekten Niklaus Fritschi und seinen Kollegen bewilligte die Stadt den Umbau des Kunstraums, der seit 2007 eine feste Größe in der Düsseldorfer Kulturszene ist.

Die Idee, eine Führung zu diesem Thema anzubieten, kam Israel während der Recherchen zum Jubiläumsbuch „10 Jahre KIT“, das letztes Jahr erschien. „Wir wissen, dass es auch die außergewöhnliche Architektur ist, die viele Besucher anlockt“, sagt die studierte Kunsthistorikerin. „Außerdem zeigen wir nur temporäre Ausstellungen, wir haben keine eigene Sammlung. Was wir aber haben, ist der Raum.“

Und der ist immer da, deshalb können die Führungen unabhängig von der jeweiligen Ausstellung stattfinden. Ein Raum, der junge Kunst von heute zeigt und der nicht wenige Künstler und Künstlerinnen zu eigens für das KIT angefertigten Werken inspiriert. Am einen Ende wird der Abstand zwischen Decke und Boden immer schmaler, am anderen laufen zwei Wände zusammen. Die Neigung unter den Füßen und die Biegung des Tunnels lassen keine geraden Ideen zu. Zwei von oben einsehbare Lichtschächte holen Tageslicht und Neugierige gleichermaßen in den Tunnel.