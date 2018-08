Ohnehin habe Keane die Erfahrung gemacht, dass viele Künstler aus Düsseldorf im Ausland deutlich bekannter seien als in ihrer Heimat. So habe der 30-Jährige schnell gemerkt, dass zwar viele Kraftwerk kennen, aber dass Neu! eher unbekannt ist. Doch das Bewusstsein für die musikalischen Wurzeln wachse.

Düsseldorf, das war für Keane immer eine „heilige, biblische Stadt“, wie er sagt. Er erinnert sich an die ersten Eindrücke, als er, der aus der flachen und von ähnlichen Häusern geprägten Vorstadt Adelaides kommend, sich in dieser westdeutschen Stadt mit ihren vielen Architekturstilen orientieren musste. Und als er das erste Mal vor dem Dreischeibenhaus stand, das er zuvor nur von der Rückseite eines Plattencovers kannte. Natürlich besuchte er auch das ehemalige Kling-Klang-Studio von Kraftwerk in einem Hinterhof an der Mintropstraße. Und er war verwundert, dass dieser für die Geschichte der Popmusik so besondere Ort nicht einmal mit einer Plakette oder Ähnlichem gekennzeichnet war. Seiner Meinung nach müsse sich die Stadt dafür einsetzen, die Räume zu kaufen. „Wenn man in Liverpool ist, kommt man an den Beatles nicht vorbei“, sagt er. Wer nach Düsseldorf kommt, brauche schon eine große Portion Eigeninitiative, um mit der Musikgeschichte der Stadt in Berührung zu kommen.

21 Jahre war Keane alt, als er den Schritt von Adelaide nach Düsseldorf wagte. Bereut hat er ihn nicht. Mit seiner damaligen Freundin ist er mittlerweile verheiratet. Der 30-Jährige arbeitet als Musiklehrer an der Cologne International School. Und seit 2017 tritt er mit seinem Projekt „Watt!“ auf. Die Musik ist geprägt von Synthesizern, Keane singt dazu. Die Einflüsse der Düsseldorfer Vorbilder sind hörbar - und auch sein Künstlername nimmt Bezug auf eine große Band aus der Landeshauptstadt. Das Ausrufezeichen bei „Watt!“ ist eine Referenz an Neu!.

Es ist eine Geschichte, wie sie wohl nur im Zeitalter der Globalisierung möglich ist: Rob Keane wächst in einem Vorort von Adelaide an der Südküste Australiens auf. Seine Eltern sind Musiker mit einer großen Plattensammlung. Keane hört sich in seiner Jugend durch die Alben und Singles. Besonders begeistern ihn Gruppen wie Kraftwerk, Neu! und La Düsseldorf. 2009, an der Universität in Adelaide, lernt er eine deutsche Studentin kennen. Sie kommt aus Düsseldorf, der Stadt seiner musikalischen Helden. Sie werden ein Paar. Zwei Jahre später zieht Keane zu ihr nach Düsseldorf.

Sieben Jahre nach dem Umzug von Australien nach Deutschland fühlt sich Rob Keane in Düsseldorf sehr wohl. Er wohnt in Flingern und ist glücklich mit seinem Job als Lehrer. „Ich kann hier genau das machen, was ich auch in Australien gemacht hätte“, sagt er. Und was die Stadt angeht, schätzt er die Kompaktheit Düsseldorfs und die architektonische Vielfalt. Anfangs war er sich in diesem Punkt nicht ganz so sicher. „Bei meinem ersten Besuch konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich die Stadt nun pittoresk finden sollte oder nicht,“ so Keane.

Mit „Watt!“ möchte er nun den nächsten Schritt gehen. In den vergangenen Wochen hat er viele neue Lieder aufgenommen, die er auf ein Album bringen möchte. Aktuell ist Keane auf der Suche nach einem Label. Und es gibt noch einige Orte in Düsseldorf, in denen er gerne auftreten würde. Zum Beispiel im Salon des Amateurs, im Sir Walter und im Reinraum an der Adersstraße.

Livetermine 1. September (Brause, Bilker Allee 233), 14. September (KIT, Mannesmannufer 1b), 11. September (DJ-Set, Alte Kämmerei, Marktplatz 6), 5. Oktober (Kulturschlachthof, Rather Straße 25)