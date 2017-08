Benrath. Unter dem Thema „Heimat – ein Plural“ steht eine Lesung am Montag, 4. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Benrath, Urdenbacher Allee 6, die vom Sprecher des Verbands deutscher Schriftsteller (VS), Jan Michaelis aus Bilk, moderiert wird.

Die Autorinnen Dorothea Kühl-Martini (zweisprachig aufgewachsen zwischen zwei Kulturen in Lissabon), Christina Müller-Gutowski (geboren 1953 in Bergkamen am Rand des Reviers, arbeitet als Diplom-Pädagogin und Autorin in Düsseldorf) und Zaira Aminova (1973 in Machatschkala, Russland geboren, seit ihrer Ausreise 2000 lebt sie in Mönchengladbach) tragen ihre Regionen, Dialekte und ihre Lebensgeschichten in andere Orte. Sie müssen sich nicht entscheiden: Sie machen zwischen „Heimat“ und „Heimat“ ein „und“, so entsteht ein Plural: Heimaten, wie es der Duden vorsieht. Sie aber stellen fest: gewöhnt sind wir noch nicht an diese „pluralistische Heimat“.