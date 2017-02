Der Name „Ulmer Höh’“ hat für die meisten Düsseldorfer immer noch einen ganz besonderen Beiklang: Mehr als 100 Jahre stand er für schwere Jungs, Kriminalität und harte Strafen – kurz: fürs hiesige Gefängnis.

Düsseldorf. Seit 2012 steht der Komplex an der Ulmenstraße allerdings leer, damals zog der Knast um in einen Neubau an der Stadtgrenze zu Ratingen. Auf dem Areal in Derendorf sollen nun neue Wohnungen gebaut werden. Inzwischen hat der Abriss begonnen: Zurzeit tragen die Abrissbagger die Gebäudeanbauten aus den 70er-Jahren ab. Der Abriss der älteren Gefängnisteile soll im April erfolgen. Verschont wird nur die Kapelle, die möglicherweise für ein soziales Wohnprojekt genutzt wird. RS