Familienbrennerei Schmittmann feiert 200 Jahre Bestehen. Vor allem Frauen haben die Geschichte des Unternehmens geprägt.

Es ist ein echtes Düsseldorfer Traditionsunternehmen: Die Edelbrennerei Schmittmann gibt es seit 200 Jahren. Dabei wurde das Unternehmen im Laufe der Zeit auch häufig von Frauen geleitet. Einer Quote bedurfte es dabei nie. Am 15. September ist die große Jubiläumsfeier.

Bereits die Gründung 1818 war nicht so männerdominiert wie es die Bilder von Benedikt Schmittmann als Gründer der Firma vermuten lassen. Das erste urkundlich erwähnte Familienmitglied ist eine Frau: Adelheid Schmittmann, Mutter von Benedikt. Sie wird 1818 erstmalig als Branntweinbrennerin im Steuerregister genannt. Und auch Benedikts Vater Michael hatte neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Bäcker schon Bier und Korn gebraut. Als der Firmengründer Benedikt im Alter von nur 46 Jahren starb, übernahm seine Frau Maria Agnes das Geschäft.

Zu der Hauptkundschaft zählten damals sogenannte Treidelknechte, die die noch nicht von Dampfkraft betriebenen Schiffe mit Pferdekraft den Rhein flussaufwärts bewegten. Als die Treidelknechte arbeitslos wurden und kein Gehalt mehr bekamen, fiel die zahlungskräftige Kundschaft weg und das Unternehmen Schmittmann stand kurz vor dem Ruin. Daraufhin wurde das Konzept des Lokals verändert – hin zum Ausflugslokal. Das wurde von den Düsseldorfern angenommen und es ging wirtschaftlich wieder bergauf. Außerdem wurde das Gastronomie-Angebot erweitert.

Heute wird das Familienunternehmen in der siebten Generation geführt. Vera und Sonja Schmittmann haben schon als Kinder in der Brennerei ihres Vaters helfen dürfen. „Wir sind hier reingeboren und haben uns im Unternehmen immer sehr wohl gefühlt, sagt Sonja Schmittmann. Ursprünglich wollten beide Schwestern trotzdem einen anderen Weg einschlagen: Vera machte eine Ausbildung zur Raumausstatterin, Sonja studierte Kommunikationswissenschaft. Am Ende entschieden sich beide aber, die Tradition aufrecht zu erhalten, und stiegen in den elterlichen Betrieb ein.

Aktuell bietet die Brennerei über 15 verschiedene Edelspirituosen an: Gin, Düsseldorfer Kirsche und einen Herzwein, entwickelt von Frau Schmittmann Senior. Zum 200. Geburtstag hat der Betrieb einen speziellen Premium-Kornbrand entwickelt, der bereits vor 25 Jahren in einem historischen Eichenfass aus dem Jahr 1896 angesetzt wurde. Der Kellerraum der Familie ist beeindruckend. Etwa 100 000 Liter Hochprozentiges lagern hier. Genug, um ganz Düsseldorf „abzufüllen“.

Die Suchtproblematik ist den Schmittmanns durchaus bewusst. Ein großes Thema war es für sie aber noch nie. „Wir haben ständig mit Alkohol zu tun, genießen ihn in aber in Maßen. In unserer Familie war erstaunlicherweise noch nie jemand alkoholsüchtig. “, sagt Vera Schmittmann.

Am 15. September lädt das Unternehmen zum großen Hoffest ein. Ab 14 Uhr stehen Führungen durch die Brennerei und Live-Musik auf dem Programm. Kinder können sich in der Kunstschule „Schönes Lernen“ kreativ betätigen. Die hauseigenen Schmittmann-Spirituosen gibt es dann auch als leckere Cocktails.