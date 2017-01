Düsseldorf DWD warnt vor Unwetter und starkem Schneefall

Düsseldorf. In einer vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag herausgegeben Warnungen rechnen Experten mit kräftigem Niederschlag, der in der Nacht zu Freitag schnell in Schnee übergeht. Es sollen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen.

Die starken Niederschläge sind ein Hinweis auf das erwartete Unwetter am Freitag. Der DWD fordert dazu auf rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Die Unwetterwarnung des Wetterdienstes gilt vom Freitag 0 Uhr bis 12 Uhr. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter http://www.wettergefahren.de.