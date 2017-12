Die Ideen, die die Düsseldorf Marketing GmbH für das Image der Stadt herausgearbeitet und in eine Form gegossen hat, machen einen guten Eindruck. Das Konzept scheint durchdacht, das Design wirkt ansprechend und der Slogan ist einer, mit dessen Bedeutung sich sicher viele Düsseldorfer identifizieren können.

Die Frage, die jedoch offenbleibt, ist, ob ein solches Markenkonzept auch in der Realität das Bild, das Auswärtige von der Stadt haben, verändern und neu prägen kann. Führen eine neue Auswahl an Bildern auf den Internetseiten, ein flotter Werbespruch und ein besser durchdachtes Design dazu, dass auch Menschen in Leipzig, Stuttgart oder Hamburg ihre Meinung zur Stadt überdenken und sich eher für eine Reise nach Düsseldorf entscheiden, um die herzliche Atmosphäre kennenzulernen? Wenn die Pläne erst einmal umgesetzt sind und sich die Elemente auf den Kanälen von Stadt und Tourismus wiederfinden, müssen die Verantwortlichen rekapitulieren und die Frage beantworten, ob das Markenkonzept wirklich so viel bewirkt hat.