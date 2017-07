Karstadt-Filialgeschäftsführer Klaus-Peter Kundörfer über verkaufsoffene Sonntage, den Zustand der Schadowstraße und die Perspektiven seines Hauses.

Herr Kundörfer letztes Wochenende Tour de France, jetzt Frankreichfest - da hätten sie sicher gerne ihr Kaufhaus am Sonntag geöffnet?

Klaus-Peter Kundörfer: Nun, was den Grand Départ betrifft, da hat die Stadt nach Gesprächen mit dem Einzelhandelsverband entschieden, auf eine Sonntagsöffnung zu verzichten, weil Düsseldorf wegen der vielen Sperrungen schlecht erreichbar war. Das war richtig.

Generell sind Sie aber ein glühender Befürworter von verkaufsoffenen Sonntagen - bringen die denn wirklich mehr Umsatz?

Kundörfer: Es geht uns um eine zeitgemäße Liberalisierung. Es ist mit einem modernen Menschenbild nicht vereinbar, vorzuschreiben, wann man einkaufen oder arbeiten darf. Niemand will doch 52 Sonntage öffnen, aber die Händler sollten selbst entscheiden können, wann das Sinn hat. Das ist lokal unterschiedlich. Düsseldorf hat trotz der Bedeutung unserer Stadt keine Chancengleichheit mit Venlo, Roermond oder auch dem Online-Handel. Dort ist der Sonntag einer der wichtigsten Umsatztage. Noch unverständlicher ist es, wenn ein Termin zwar gemeinsam mit Verdi besprochen wurde, aber sofort danach dagegen geklagt wird. Damit zerstört man die so wichtige Verlässlichkeit für den Kunden.

Aber noch mal: Bringt denn der Sonntag zusätzlichen Umsatz? Man kann schließlich jeden Euro nur einmal ausgeben.

Kundörfer: Eben, wenn der Euro in Holland oder im Internet ausgegeben wird, weil in Düsseldorf geschlossen ist, ist er weg. Viele Online-Shops machen bis zu 20 Prozent ihres Umsatzes am Sonntag. Und eine Untersuchung hat sonntags rund drei Viertel deutsche Kunden in Roermond festgestellt.

Bleiben Ihre Mitarbeiter, die sonntags vielleicht etwas Besseres vorhaben.

Kundörfer: Sonntagsarbeit ist immer freiwillig. Ich habe in 33 Jahren bei Karstadt nie Probleme gehabt, genug Mitarbeiter zu finden die sonntags arbeiten wollen. Das passt bei vielen gut in die Lebenssituation. Man bekommt für diese fünf Arbeitsstunden elf Stunden Freizeit oder ein entsprechendes Entgelt.

Anderes Thema: Mit dem Namen Karstadt verband man jahrelang Turbulenzen. Wie steht es um Ihr Haus in Düsseldorf?