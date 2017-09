Der mutmaßliche "Anmieter" der Räumlichkeiten wurde am Dienstag festgenommen.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei hat eine weitere Festnahme im Zusammenhang mit der im vergangenen Jahr entdeckten Hanfplantage an der Rather Straße vermeldet. Wie die Polizei mitteilt, gelang es Beamten des Drogenkommissariats und Zivilfahndern am Dienstagnachmittag den bislang "untergetauchten" und mit Haftbefehl gesuchten 39 Jahre alten weiteren Beschuldigten in einer Wohnung in Stadtmitte festzunehmen. Ein hochwertiges Fahrzeug wurde beschlagnahmt, Utensilien für einen möglichen neuen Anbau von Cannabis bei der Durchsuchung der Wohnung sichergestellt.

Die Spezialisten des Rauschgiftdezernates hatten im Mai und Juli dieses Jahres bereits vier Männer im Alter von 26 bis 39 Jahren nach intensiven Anschlussermittlungen zum Teil mit Spezialeinheiten festnehmen können. Sie werden beschuldigt größere Mengen von Marihuana nach Deutschland eingeführt zu haben.

Nach der Entdeckung einer großen Cannabisplantage im Mai 2016 war der "Anmieter" der Räumlichkeiten an der Rather Straße spurlos verschwunden. Er wurde seitdem mit Haftbefehl wegen des Handels mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln gesucht. Am Dienstagnachmittag konnten die Fahnder ihn auf der Gerresheimer Straße aufspüren und bis zu einer Wohnung an der Worringer Straße verfolgen. Dort wurde er widerstandlos festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten etwa 4.000 Cannabissamen und weiteres professionelles Equipment für einen möglichen Aufbau einer Cannabisplantage sicherstellen. Ein Porsche 911 Turbo S im Wert von etwa 200.000 Euro und eine hochwertige Uhr (circa 30.000 Euro) wurden aufgrund eines bestehenden Vermögensarrestes der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (festgelegte Höhe über eine Million Euro) beschlagnahmt. Der 39-Jährige befindet sich seit gestern in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.