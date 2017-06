Düsseldorf. Zöllner des Düsseldorfer Flughafens haben am Samstag eine Luxusuhr im Wert von 35 000 Euro sichergestellt. Die Uhr wurde bei der Gepäckkontrolle eines 39-jährigen Mannes aus Korschenbroich entdeckt. Der Mann gab an, die Uhr von seinen Eltern geschenkt bekommen zu haben. Diese hätten das Stück, dessen Gehäuse aus 18-karätigem Gold besteht, in Hong Kong gekauft.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Steuerschaden beträgt in etwa 8000 Euro.