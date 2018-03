Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei ihrem Besuch der diesjährigen Internationalen Handwerksmesse (IHM) am Freitag in München in der Sonderschau „Land des Handwerks“ auf ein innovatives Handwerksunternehmen aus dem Rheinland stoßen. Und Anlass zur Freude haben. Denn „Ihr Bäcker Schüren“ leistet einen bundesweit bedeutsamen Beitrag zum betrieblichen Klimaschutz: Eine erfolgreiche Mobilitäts-Initiative von Inhaber Roland Schüren könnte – Nachahmer vorausgesetzt – zur Senkung schädlicher Dieselabgase in den Städten beitragen. Der Inhaber des 250 Mitarbeiter zählenden Lebensmittelbetriebs stellt auf der großen Expo des deutschen Handwerks nicht etwa Gebackenes zur Schau, sondern den ersten nach Lieferbedürfnissen des Handwerks gebauten Elektro-Transporter „BV1“. Die Bäckerei Schüren ist in diesem Jahr Referenzunternehmen der Handwerkskammer Düsseldorf in der Sonderausstellung für die Leistungsfähigkeit des Handwerks an Rhein, Ruhr und Wupper.

Das „Bakery Vehicle One“ basiert auf einem Fahrzeug-Grundgerüst der Post-Tochter „Streetscooter“. Roland Schüren hatte vor zwei Jahren eine E-Transporter-(Facebook)-Selbsthilfegruppe gegründet, um auf das fehlende Angebot an strombetriebenen Nutzfahrzeuge der 3,5 Tonnen (sogenannte „Sprinter“) Klasse zu reagieren. Der Lebensmittelhandwerker konnte bundesweit zahlreiche Mitstreiter aus seiner und weiteren Handwerksbranchen hinter seine Idee scharen: die Fahrzeughersteller zum Schließen der Marktlücke zu veranlassen.