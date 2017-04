Auch am Freitag machten im Wahlamt einige Düsseldorfer bereits ihre Kreuzchen für die Landtagswahl am 14. Mai.

Stadt rechnet mit höherer Beteiligung bei der Landtagswahl. Anträge auf Briefwahl nehmen zu.

Düsseldorf. Auch wenn Düsseldorf sicher nicht gerade vom Wahlfieber geschüttelt wird, für die Landtagswahl in drei Wochen deutet einiges auf eine steigende Wahlbeteiligung hin. „Ein Indiz ist der deutliche Anstieg von Briefwahlanträgen im Vergleich zur Wahl 2012“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, zugleich stellvertretender Kreiswahlleiter. Tatsächlich wird im Amt für Statistik und Wahlen an der Brinckmannstraße auch schon kräftig gewählt. Am Freitag drängelten sich in der ersten Etage Bürger, die die Briefwahl gleich vor Ort erledigten.

Hier die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl am 14. Mai: Wahlbenachrichtigung: Viele der insgesamt 411 894 wahlberechtigten Düsseldorfer (darunter 3515 Erstwähler) haben die Karte bereits bekommen, am Sonntag wird der postalische Versand abgeschlossen.

Wahllokale: 315 öffnen am 14. Mai von 8 bis 18 Uhr. Die allermeisten befinden sich in Schulen, einige wenige in Altenheimen, städtischen Gebäuden, kirchlichen Einrichtungen oder Kitas. Gut 73 Prozent sind barrierefrei zugänglich. Auf der Homepage der Stadt gibt es einen Wahllokalfinder, der auch das jeweils nächste Behindertengerechte anzeigt. Die benötigten 3500 Wahlhelfer haben sich bereits gefunden.

Briefwahl: Zur Teilnahme kann man den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung an das Amt für Statistik und Wahlen, Brinckmannstr. 5, 40179 Düsseldorf zurücksenden. Man kann Briefwahl auch formlos beantragen, per Brief oder – schneller – per Mail: briefwahl@duesseldorf.de (bitte dabei Name, Adresse, Geburtsdatum angeben). Online-Anträge gibt es unter.

Und schließlich kann man die Briefwahlunterlagen oder gleich den Wahlschein im Amt an der Brinckmannstraße selbst erhalten.

Aus Erfahrung rät Wahlamtsleiter Manfred Golschinski allen Briefwählern, sich nicht zu viel Zeit zu lassen: „Die Postlaufzeiten sind da durchaus ein Thema. Eventuell dauert es zwei Tage bis der Antrag auf Briefwahl bei uns ist, dann schicken wir die Unterlagen raus und der Wähler danach zurück an uns, das alles kann dauern.“ Spätestens bis 18 Uhr am 14. Mai muss alles im Wahlamt vorliegen, sonst zählt die Stimme nicht.

Ergebnisse: Am Wahlabend werden die Zahlen für die vier Düsseldorfer Wahlkreise und das Zweitstimmenergebnis online auf der Homepage der Stadt laufend aktualisiert, die Endergebnisse sollen etwa um 20.30 Uhr vorliegen. Landtagswahl 2012: Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung in Düsseldorf bei nur 60,8 Prozent. Die SPD gewann alle Wahlkreise direkt. Bei den Zweitstimmen kam die SPD in der Stadt auf 34,1 %; die CDU holte 25,7 %, die Grünen 13,9 %, die FDP 12,7 %, die Piraten 7,3 %, und die Linke 3,0 %.