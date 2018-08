41-Jähriger gesteht im Prozess zehn Überfälle auf Friseursalons, Tankstellen und Geschäfte. DNA brachte die Ermittler auf die Spur des Mannes.

Düsseldorf. Im Oktober vergangenen Jahres häuften sich die Überfälle auf Geschäfte und Tankstellen in Düsseldorf und Umgebung. Schnell vermutete die Kripo, das es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Zumal es der Räuber auch auf Friseursalons abgesehen hatte, die sonst für Kriminelle wenig interessant sind. Doch als die „EK Messer“ im Februar den 41-jährigen Angelo T. aus Verkehr zog, stellte sich heraus, dass der Mann selbst Friseur ist. Seit gestern muss er sich wegen schweren Raubes und Erpressung vor dem Landgericht verantworten.

Die Serie begann mit dem Überfall auf einen Discounter an der Brehmstraße. Danach riss die Serie zunächst nicht ab. In Geschäften, Tankstellen und Friseursalons tauchte der Mann auf, der immer mit einem Messer bewaffnet war. Die meisten Tatorte lagen in Gerresheim und Erkrath. Die Beschreibung der Zeugen deckte sich. Bei dem Täter habe es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt, der nur eta 1,65 Meter groß war. Doch mehrere Monate lang kamen ihm die Fahnder zunächst nicht auf die Spur.

DNA-Spur wurde Angeklagten schließlich zum Verhängnis

Bei den meisten Überfällen erbeutete Angelo T. nur mehrere hundert Euro. Die höchste Summe waren 2000 Euro Bargeld beim Raub auf eine Tankstelle. Den größten Coup landete der Angeklagte im Januar. Mit Mütze und Maske über dem Kopf betrat er einen Friseurladen in Gerresheim, bedrohte die Chefin mit einem Messer und forderte ihre 6000 Euro teure Armbanduhr.

Auf der Flucht wurde der Räuber wenig später von einem Zeugen beobachtet, als er Messer, Mütze und Maske wegwarf. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ins Labor des Landeskriminalamtes geschickt. Darauf befanden sich die DNA-Spuren des 41-Jährigen.

Zum Prozessauftakt legte Angelo T. ein umfassendes Geständnis ab. Zehn Überfälle räumte er ein. Ursprünglich hatte die „EK Messer“ noch in fünf weiteren Fällen gegen ihn ermittelt. Von dem Geld ist nichts mehr übrig, damit habe der Angeklagte seine Kokainsucht finanziert. Verschwunden ist auch die kostbare Uhr, die Angelo T. gegen sechs Gramm Kokain eingetauscht hat. Der Prozess wird am 9. August fortgesetzt.