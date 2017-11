Das Land Nordrhein-Westfalen verkauft das historische Wasserschloss Kalkum im Norden von Düsseldorf. Bei Immobilienscout ist das Gebäude für 1 Euro inseriert.

Düsseldorf-Kalkum. Zimmer: 30. Wohnfläche: 6.500 Quadatmeter. Grundstück: 130.000 Quadratmeter. Energieausweis: nicht erforderlich. Kaufpreis: 1 Euro: So liest sich die Immobiliensout-Anzeige für Schloss Kalkum. Das Land Nordrhein-Westfalen verkauft das historische Wasserschloss im Norden von Düsseldorf. Bis Mitte Februar 2018 müssten Interessenten ein Angebot für den weitläufigen Barockbau abgeben, teilte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW am Dienstag mit. Es wird aber noch dauern, bis das rosafarbene Schloss in der Nähe von Rhein und Flughafen tatsächlich einen neuen Eigentümer hat - das Bieterverfahren hat mehrere Runden. Das 9300 Quadratmeter große barocke Denkmal hat seine Ursprünge als Rittersitz. Im Park steht ein Mausoleum für Ferdinand Lassalle, der im 19. Jahrhundert einer der Gründerväter der Sozialdemokratie war.

Das Grundstück um das herrschaftliche Anwesen ist 88 000 Quadratmeter groß. Interessenten müssen in Kauf nehmen, dass die historischen Säle und der Innenhof weiter für das Martinsfest und Konzerte genutzt werden. Auch der Landschaftspark im englischen Stil soll dauerhaft offenbleiben. Einen Preis hat der BLB nicht veröffentlicht. Bis 2014 war in dem Anwesen das Landesarchiv NRW untergebracht. dpa