Sechs Siege und vier zweite Plätze – vor den Deutschen Meisterschaften zeigen sich die Starter des RC Germania in Hamburg von ihrer besten Seite.

Düsseldorf. In zwei Wochen wird es ernst für den heimischen Ruder-Nachwuchs. Dann stehen in München die Deutschen Jugend-Meisterschaften auf dem Programm. Die vier Tage, auf die alles seit Wochen und Monaten hinarbeitet. Umso wichtiger war es nun, auf dem Seitenarm der Norderelbe im Hamburg die aktuelle Form zu testen. Und wenn es danach geht, sind die jungen Athleten des Ruderclubs Germania aus Hamm in Topform: Gleich sechs Siege und vier zweite Plätze holten die Düsseldorfer im Norden.

Einmal mehr in Topform präsentierte sich Leonie Menzel, die gleich zwei Mal Gold gewann. Nicht jedoch im Einer, wo sie im Vorlauf zwar die geteilte zweitschnellste Zeit hatte, dann aber auf die wegen des Wetters undankbare Außenbahn gelost wurde. So reichte es im Finale nur zu Rang fünf. „Leonie war schon enttäuscht, aber so ist es mit dem Wetter beim Rudersport. Sie konnte in den Großbooten aber alles wieder wettmachen“, sagte ein zufriedener Trainer Marc Stallberg. Denn mit Tabea Kuhnert (Magdeburg), mit der sie kürzlich noch U19-Europameisterin geworden war, gewann Menzel in Hamburg nun souverän den Doppelzweier. Beide siegten wiederum zusammen mit Ella Reim (Saarbrücken) und Annabelle Bachmann (Ingelheim) im Doppelvierer. Dadurch sind die Aussichten auf einen Startplatz bei den U 19-WM sicher nicht kleiner geworden.

Ebenfalls in Form ist Maja Gunz. Am ersten Tag setzte sie sich im U19-Leichtgewichtseiner durch und fuhr am Tag drauf im ersten gesetzten Lauf auf Platz vier. In Renngemeinschaft mit Essen, Berlin und Neukölln wurde sie im U19-Leichtgewichtsdoppelvierer Zweite, ebenso einen Tag später im ersten gesetzten Lauf. Dank der überzeugenden Leistung startet Gunz in dieser Besetzung auch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften.

U17-Achter kommt erst auf Rang fünf, dann fährt er den Sieg ein

Gute Laune verbreiten auch die unter 17-Jährigen aus Düsseldorf. Der Achter mit Simon Leibmann und Maurice Krutwage in Renngemeinschaft mit Neuss, Duisburg und Krefeld kam auf den fünften Platz. Im zweiten gesetzten Lauf konnten sie sogar den Sieg einfahren.

Nikolaus Franz wurde im U17-Leichtgewichtsdoppelvierer mit Steuermann in Renngemeinschaft mit Neuss und Krefeld am ersten Tag zwar Letzter, im vierten gesetzten Lauf hingegen konnte er sich mit seinem Team gegen die anderen drei Boote durchsetzen.

Katharina Hallay und Catharina Dahmen kamen im Doppelvierer mit Steuerfrau mit Krefeld und Neuss auf den zweiten Platz. Im Doppelzweier konnten die beiden RC-Juniorinnen den zweiten Platz vor dem Boot aus Münster verteidigen. Red