Düsseldorf. Die bekannte ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelt am Mittwoch ab 20.15 Uhr einen bislang ungeklärten Fall aus Düsseldorf.

Bereits seit Juli 2016 fahnden Düsseldorfer Ermittler nach drei unbekannten Männern, die ein Ehepaar in ihrer Wohnung in Vennhausen überfallen hatten. Am besagten Tattag, den 24. Juli, gegen 3 Uhr, drangen die drei Täter in das Haus eines Ehepaares ein. Der 71-jährige Ehemann wurde vermutlich mit einem Messer bedroht und geschlagen. Er musste seine beiden Tresore öffnen, aus denen dann Schmuck, Uhren und Bargeld geraubt wurden.

Bevor die Täter das Haus verließen, fesselten sie den Rentner. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 der Düsseldorfer Polizei bitten Zeugen, sich unter 0211-870-0 zu melden.

Am Ausstrahlungstag können sich Zeugen bis 22.30 Uhr unter den Telefonnummern 0211-870-5540 oder 0211-870-5541 melden. red