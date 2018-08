Gabriele Weide blickt im BBK Kunstforum auf die Zukunft der Ozeane.

Düsseldorf. Seit die EU den Plastikstrohhalm verbieten will, ist sie wieder in vieler Munde: die Bedrohung unseres Planeten durch Plastik. Die Düsseldorfer Künstlerin Gabriele Weide setzt sich in ihren Werken bereits seit gut zehn Jahren mit der Verschmutzung der Meere auseinander. Unter dem Titel „In the year 2270 - What remains“ präsentiert sie nun 40 „ozeanische Zukunftsvisionen“ im BBK Kunstforum.

Da hängt zum Beispiel eine Assemblage namens „Gestrandet“: Über eine Metallplatte ziehen sich schlierenartige Spuren, geformt aus Rost, Sand sowie grünen und weißen Farbsprenkeln. Darauf: eine Muschel, Schwemmholz, ein Plastikteilchen und ein Bootsseil. Weide setzt jenen Moment ins Bild, wenn das Meereswasser das sandige Ufer überspült und sich dann wieder ruckartig zurückzieht. Was auf dem Trockenen zurückbleibt, sind die schönen Materialien des Meeres, aber auch die hässlichen Hinterlassenschaften der Menschen. Diese Ambivalenz zwischen Schönheit und Schrecken zieht sich durch alle Werke in der Ausstellung. Die Faszination für Ozeane hat Weide vor allem beim Tauchen in Indonesien oder Thailand gemacht, als sie zehn Meter unter Wasser Fische fütterte oder Rochen vorbeischwimmen sah. Wie gefährdet die Meere sind, erlebte die viel reisende Künstlerin an einer südfranzösischen Küste, die im Zuge einer Sturmflut mit Plastikmüll vollgespült wurde. Das Anwachsen des Kunststoffabfalls verarbeitetdie „Artivistin“ in ihren beiden Objekten mit dem Titel „Growing Trash“. Auf Podesten stehen goldene Teller, über die Wachstumshauben gestülpt sind. Unter dem Schutz dieser transparenten Gewölbe scheinen auf den ersten Blick grüne Wasserpflanzen zu gedeihen. Doch in Wahrheit ist es der Meeresmüll, der wächst: Fischernetze, Kunststoffseile oder Plastikbänder.

In ihrer Installation „Dorade Royal“ inszeniert Weide die gehobene Aura eines Fisch-Restaurants mit Tisch, Kerzenleuchter und Wein. Doch der Appetit auf maritime Menüs vergeht: Aus der aufgeschnittenen Dorade (aus Gipsbinden und Drahtgeflechten) quillen Plastikschnipsel. Und die Speisekarte listet den Gehalt an PCB (polychlorierte Biphenyle) in den Fischgerichten. Die Schau appelliert an uns, bewusster mit Kunststoffkonsum umzugehen, um nicht irgendwann selbst an einem Plastikplaneten zugrunde zu gehen. Sie eröffnet am Freitag um 19 Uhr und dauert bis zum 3.8.