Kuball: Als ich in den 1970er/1980er Jahren begann, mit Licht zu arbeiten, konnte ich Zeichen setzen, denn die Städte waren im 20. Jahrhundert noch nicht so überstrahlt wie jetzt. Der Kirchturm war beleuchtet, vielleicht das Rathaus. Das Licht, illuminierte Schilder, boten Orientierung. Man wusste, wo sich ein Kino, ein Lichtspielhaus, befand und wo ein politischer Ort wie das Rathaus. Heute wird jedes Haus beleuchtet. Alles wird gleich angestrahlt und ist somit gleich unbedeutend. Dabei gibt es nichts, was du dir schneller wegwünschst als das, was permanent leuchtet. Ich möchte meinen inhaltlichen Ansatz nicht aufgeben, jedoch prüfe ich den Weg.

Mischa Kuball lehrt an der Kunsthochschule für Medien in Köln sowie an der Hochschule für Gestaltung in Kassel.

Mischa Kuball, geboren 1959 in Düsseldorf, hat Medienpädagogik an der Hochschule Düsseldorf studiert sowie Japanologie und ostasiatischer Mythologie an der Freien Universität, Berlin. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Kuball: Ich habe immer versucht, Bühnensituationen nachzustellen. Das hat wohl damit zu tun, dass ich auch mal eine Weile am Theater war. Im Übrigen bezeichne ich mich nicht als Lichtkünstler, sondern als Konzeptkünstler, der mit Licht arbeitet. Ich gebe mit meinem Werk nichts vor, sondern schaffe Grundbedingungen, die bei den Menschen etwas in Bewegung setzen. Mein Ziel ist es, das komplette Sensorium der Menschen anzusprechen und ihre Bereitschaft zur Teilhabe zu aktivieren.

Kuball: Ja, man muss etwas dafür tun. Der Park der Dunkelheit ist jedoch nicht nur ein Plädoyer dafür, die Dauerbeleuchtung zu hinterfragen. Er ist vor allem eine optische Analogie für Erkenntnis. Für das kritische Anschauen der Welt. Licht–smog ist in diesem Zusammenhang nur ein Aspekt.

Ihnen gilt Licht als sozialpolitisches Medium. Wie setzen Sie es als solches ein?

Kuball: Es entspricht meinem Wesen, in der Kritik an Umständen zu insistieren. Ich habe 1994 die Synagoge in Stommeln bei Köln mit Licht geflutet. „Refraction house“ hieß das Projekt, „Haus der Lichtbrechung“. Wochenlang strahlte das Gebäude intensiv von innen. Tag und Nacht. Im selben Jahr hatten Neonazis in Mölln, Rostock und Solingen Anschläge auf Flüchtlinge verübt und Menschen sahen tatenlos zu oder feuerten die Täter an. Dem wollte ich etwas entgegensetzen. Also erschuf ich eine politisch aufgeladene Kultstätte direkt vor der Haustür der Anwohner und ließ das Licht in ihre Privaträume einbrechen. Das haben sie nicht nur zugelassen, sondern sich mit ihren Namen zu dem Projekt bekannt. Das waren sehr mutige Nachbarn. Darum ging es mir. Um Couragiertheit. In all den Wochen kam es trotz Drohungen der rechten Szene zu keiner Zerstörung. Nicht einmal ein Graffito gab es.

Es existiert eine Dialektik des Lichts: Licht im Sinne von Aufklärung, wie im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Vernunft. Licht kann aber auch Mittel zur Folter sein, wenn Gefangene über Tage elektrischem Licht ausgesetzt werden, um ihren Willen zu brechen.

Kuball: Unsere Augen und unsere Haut werden unmittelbar durch das Licht beeinträchtigt. An der Universität Eindhoven wird zurzeit untersucht, mit welchem Licht die Leistungsfähigkeit der Menschen erhöht werden kann. Der Einsatz solcher Leuchtmittel in Büros wird dabei durchaus in Erwägung gezogen. Im Ergebnis bedeutet das: weniger Ruhepausen und mehr Deprivatisierung. Diese Entwicklung ist am Gebrauch der Sozialen Medien abzulesen. Man befindet sich ständig im Licht der Öffentlichkeit.

Youtube-Stars und Dauerblogger als neue Lichtgestalten?

Kuball: Ich habe einen Hebel im Kopf, wenn ich dieses Wort höre, denn meine Assoziation zu Lichtgestalt ist „so viel Licht wie möglich“ und dann sind wir sehr schnell bei den Nationalsozialisten, durch die das Licht korrumpiert wurde. Albert Speer wusste, wie er Licht einzusetzen hatte, damit es in das Unbewusste der Menschen gelangt. Wer sind die Lichtgestalten von heute, wichtige Ökonomen? Politiker in verantwortlichen Position? Vielleicht. Philosophen? Schon eher... Ich glaube, eine Ausnahmesituation hat sich in populistische Dimensionen verkehrt. Wenn bei Instagram jemand von vielen hochgeladen wird, kommt er auch nach oben. Es zählt allein die Quantität, nicht die Qualität.