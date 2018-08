5. Fortuna Düsseldorf Der Aufsteiger bekommt für sein aktuelles Heimtrikot in Rot viel Lob: Unter anderem für den weißen Balken im V-Schnitt auf der Brust, "der als Eyecatcher unübersehbar ist". Die weinroten Abschlüsse an Hals, Saum und Ärmeln passten gut als Akzent zum Shirt. Liebe zum Detail sei im inneren Nackenbereich zu erkennen: Dort ist das Foto der Aufstiegsmannschaft 1966 aufgedruckt.

2. Eintracht Frankfurt Lob gibt es für das Trikot des DFB-Pokalsiegers: "Elegant wie schon so oft in Schwarz läuft Frankfurt auf", schreiben die Experten. "Sehr stylish und ohne überflüssige Details" warte das Jersey auf, das das Potenzial habe, auch zu anderen Gelegenheit getragen zu werden.

6. Bayer 04 Leverkusen "Die Streifen der Werkself rutschen aus der Diagonalen der letzten Saison in einen dicken Blockstreifen auf der vorderen Mitte, der vom Ausschnitt bis zum Trikotsaum reicht, eingerahmt mit weißen Paspeln", heißt es in der Bewertung. Dazu ein "schlichter Rundhals, der etwas sehr schmal wirkt".

7. Borussia Dortmund Der Zweitplatzierte der vergangenen Saison rutscht auf Platz sieben ab. "Weg von Streifen, hin zum klassischen Colourblock überzeugt nicht so ganz", heißt es. Die Betonung des Trikots des BVB läge in dieser Saison auf den Schultern. Interessant seien die dünnen geprägten Diagonalstreifen auf dem Vorderteil.

8. RB Leipzig Der Vorjahressieger setze dieses Mal auf die Betonung der Schultern in roter Flammenoptik anstatt auf Rautenmuster auf weißem Grund. "Wieder ein Eyecatcher und noch ein Stückchen aggressiver", lautet das Urteil. Schön sei außerdem der Rundhalsausschnitt, der mit den roten Logos einen starken Kontrast bilde.

9. SC Freiburg Klassisch in Rot-Schwarz erinnere das Trikot der Freiburger etwas an Handball, so die Jury. Die Längsstreifen auf dem Vorderteil verschwänden optisch unter dem Sponsorenlogo der Freiburger. Die seitlichen schwarzen Netzeinsätze sorgten für Funktion und Kontrast. Das prägnante Ausstatter-Logo als Stilelement füge sich problemlos in das Design ein.

10. FC Bayern München Der rote Dress des Rekordmeisters mit tonigem Rautenmuster und dunkelblau abgesetzten Ärmelbündchen wirke nicht modern genug, so die Jury. Auch der doppelte V-Ausschnitt sei nicht neu. Die eng anliegende Passform und das Funktionsmaterial seien hingegen top.

11. Werder Bremen "Basic statt Innovation" lautet die Zusammenfassung für das Jersey von Werder Bremen. Etwas verspielt sei aus Sicht der Experten der Ringelrundhals und etwas folkloristisch die Bordüre des Ausstatters am Ärmelsaum. Die Idee, an dieser Stelle ein Sponsor-Labeling unterzubringen, sei geschickt, jedoch könnte die Ausführung raffinierter sein. Toll gelöst sei allerdings, dass das Logo des Sponsors auf der Brust sich in dieser Saison besser integriere.

12. 1. FSV Mainz 05 Ruhiger und klassischer als in der vergangenen Saison trete der FSV Mainz an. "Mittig auslaufende tonige Querstreifen in dunklerem Rot bringen Ruhe, etwas Weiß am Rundhals und am Saum Akzent", heißt es.

13. FC Schalke 04 Das Template des Ausstatters in Königsblau überzeuge die Jury nicht. Zwar sei die Idee, Hammer und Schlägel als symbolische Verbundenheit zum Bergbau als Druckmotiv zu verwenden, ganz schön, trotzdem lasse der Gesamteindruck für die Schalker nur Platz 13 zu. Unter anderem sei der weiße V-Halsausschnitt zu einfallslos. Lob gibt es hingegen für das Funktionsmaterial und den „Wir leben dich“-Nackendruck. Die Idee, einen Chip in das Logo zu integrieren, mit dem man im Stadion bargeldlos bezahlen kann, sei super.