Düsseldorf. Am Bahnhof Düsseldorf-Unterrath ist ein 73-Jähriger am Montag von Unbekannten ins Gleisbett gestoßen worden. Der Düsseldorfer konnte sich bevor der Zug ihn überrollte mit Hilfe von Passanten aus dem Gleis rettet. Bei dem Sturz erlitt er jedoch schwere Verletzungen. Das berichtete die Bundespolizei am Mittwochmittag.

Bei der Befragung durch die Polizei gab der Mann an plötzlich von hinten ins Gleis gestoßen worden zu sein. Täter konnte er keine erkennen. Auch eine Befragung vor Ort durch Polizeibeamte brachte keine Augenzeugen zu Tage.

Am Montagnachmittag meldete sich ein 23-Jähriger bei der Polizei. Er und sein Bekannter hätten dem 73-Jährigen aus dem Gleis geholfen. Den Vorfall davor hatte er nicht beobachtet, gab jedoch an, dass zwei Frauen und eine andere Person zur Tatzeit an dem Bahnsteig gewesen sein müssten. Diese Passanten könnten potentielle Zeugen sein.

Auch in Köln wurde eine Frau ins Gleisbett geschubst, sie konnte sich ebenfalls mit Glück noch vor dem einfahrenden Zug retten. Dort verdächtigt die Polizei einen 26-jährigen Obdachlosen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, oder die berichten können was genau geschehen ist, sich unter den Nummern 0211/ 17 92 76 0 oder 0800 6 888 000 zu melden. red