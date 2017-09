Düsseldorfer in der „Höhle der Löwen“Landgericht lädt zur Krimilesung ein

Der Kletterletter bringt hoffentlich Stubentiger und Raubkatzen zusammen. Für die beiden Freunde Lutz Spendig (39) und Julia Posniak (36) stand fest: Es gibt auf dem Markt keine schönen Kratzbäume für ihre Katzen. Mit dem Kletterletter haben die beiden ein Katzenmöbel in Buchstabenform entwickelt, das stylish und praktisch zugleich ist. Ihre Herstellungskosten für die patentierten Designobjekte sind allerdings noch viel zu hoch. Deshalb suchen sie einen „Löwen“, der ihnen bei der Weiterentwicklung hilft. Für 50 000 Euro bieten sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile an. Steigt ein „Löwe“ bei den Katzenliebhabern ein? In der vierten Staffel der Vox-Sendung kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und – neu dabei – Dagmar Wöhrl um die Gründer mit den besten Geschäftsideen.

In „Der Vampir vom Niederrhein“ der Düsseldorfer Autorin Susann Brennero geht es um Peter Kürten, der 1929 acht Kinder und Erwachsene ermordete. Die mehrfach preisgekrönte Leverkusenerin Regina Schleheck behandelt in „Der Kirmesmörder“ den Mörder Jürgen Bartsch, der vier Jungen zu Tode quälte und 1971 im Landgericht Düsseldorf, damals noch in der Altstadt, verurteilt wurde. Beide lesen bei einer Benefiz-Lesung zugunsten der Düsseldorfer Bahnhofsmission am Mittwoch, 4. Oktober ab 19.30 Uhr, aus ihren Werken. Passend zum Thema findet die Lesung im Schwurgerichtssaal des Landgerichts an der Werdener Straße statt. Der Eintritt zur Lesung ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Erlöse aus dem Verkauf von Getränken gehen ebenfalls an die Düsseldorfer Bahnhofsmission.