Der Kletterletter bringt hoffentlich Stubentiger und Raubkatzen zusammen. Für die beiden Freunde Lutz Spendig (39) und Julia Posniak (36) stand fest: Es gibt auf dem Markt keine schönen Kratzbäume für ihre Katzen. Mit dem Kletterletter haben die beiden ein Katzenmöbel in Buchstabenform entwickelt, das stylish und praktisch zugleich ist. Ihre Herstellungskosten für die patentierten Designobjekte sind allerdings noch viel zu hoch. Deshalb suchen sie einen „Löwen“, der ihnen bei der Weiterentwicklung hilft. Für 50 000 Euro bieten sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile an. Steigt ein „Löwe“ bei den Katzenliebhabern ein? In der vierten Staffel der Vox-Sendung kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und – neu dabei – Dagmar Wöhrl um die Gründer mit den besten Geschäftsideen.