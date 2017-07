Die Düsseldorfer Gastroszene hat im Sommer noch mal aufgerüstet. Die WZ gibt einen Überblick.

Düsseldorf. Was gibt’s Neues in der Gastro-Szene? Wir haben uns umgesehen und stellen die spannendsten Konzepte vor:

Fritz´s Frau Franzi

Nein, der Chefkoch von Friedrichstadts neuem Hotspot, Fritz´s Frau Franzi, heißt nicht Fischers Fritz, sondern Benjamin Kriegel, ist 28 Jahre jung und war zuletzt als Sous-Chef im „Victorians“ tätig. Das mit stylischer Deko in Schwarz-, Weiß- und Goldtönen gestaltete Restaurant vom im April eröffneten Boutiquehotel „The Fritz“ verfügt über bequeme violette Sitzgelegenheiten, edles Geschirr, einsehbare Küche und äußerst freundliches Personal. Reduktion auf das Wesentliche gehört zur Hausphilosophie.

Koch Florian Ohlmann und Betriebsleiter Benedict Baumeistern im Lido Malkasten.

Die Preise z.B. sind allesamt gerundet. Cent-Zählerei: Fehlanzeige. Das gilt auch für klassische Speisefolgen und Menüs. Die Karte gliedert die Gerichte in vier Abteilungen: „Spaßbringer“ (z.B. gebeizte Fjordforelle mit marinierter Gurke, Wakame, Meerrettich und Gurkensud, 15 Euro); „Wasserstoff“ (in zwei Varianten und Gängen servierter Seehecht: roh mariniert, mit Gemüse in Reisblatt und Kokos- Galgantsud sowie in Pergament gegart, mit brauner Butter, Erdnüssen und Ponzu-Vinaigrette, 17); „Gemüsegarten“ („Kraut und Rüben“: roh geriebene Karotten mit grünem Krautsalat, Koriander und fermentiertem Karottensaft, 13) und „Landpartie“ (Milchlammleber, Roastbeef, 36-Stunden gegarter Duroc-Schweinebauch), dazu Dessert und Käse. Man darf aus jedem Bereich nach Lust und Laune kombinieren.

Die Portionen sind übersichtlich, aber nicht zu unterschätzen. Die Eigenbeschreibung „Weltküche mit experimentellem Touch“ kann man nur unterstreichen. Und da diese Global-Cuisine auf sehr hohem handwerklichem wie kreativem Level zelebriert wird, dürften die Inspektoren des Guide Michelin schon bald ihre Notizblöcke zücken.

Zum Espresso wurden drei unterschiedlich gefüllte Pralinen am Stiel gereicht und bis zum 30. November bekommt jeder Gast noch einen „Blue Melon Bowl“-Aperitif spendiert.

Friedrichstadt, Adersstr. 8 www.fritzfraufranzi.de

Lido Malkasten

Weltküche, Teil 2. Dank des Groß-Moguls Robertino Wild (Capricorn, Lido-Gruppe) erstrahlt die Malkasten-Gastronomie nach der Ägide des verstorbenen Toten-Hosen-Managers Jochen Hülder seit Ende Juni wieder in Glanz und Gloria. Die etwas zu dunkle Bar bildet wie der neue Speiseraum eine perfekte Synthese aus hipper Innenarchitektur und bildender Kunst.