140 Aussteller bringen Spezialitäten aus dem Nachbarland ans Rathaus und die Rheinuferpromenade.

Düsseldorf. Das Frankreichfest in Düsseldorf ist das größte seiner Art in Deutschland und soll die Freundschaft zwischen der Landeshauptstadt und dem Nachbarland unterstreichen. Natürlich spielt das Essen dabei eine gute Rolle: Vom 6. bis 8. Juli soll das Nachbarland mit Delikatessen und Wein erlebbar gemacht werden – erwartet werden laut Veranstalter rund 100 000 Besucher.

140 Aussteller bringen das Beste der französischen Küche an den Burgplatz, die Rheinuferpromenade und in den Innenhof des Rathauses. Der Innenhof soll das Herz des Festes bilden. Dort werden unter anderem das Café de Bretagne mit Austern, Meeresfrüchten und Champagner oder The Paris Club mit Cocktails und französischem Fingerfood die Besucher versorgen. Im Innenhof gibt es außerdem jede Menge Musik auf der Bühne.

Einer der neuen Partner des Festes ist das Holiday Inn am Hafen, dessen Köche am Rathaus unter anderem gratinierten Ziegenfrischkäse und „Elsässer Cupcake“ servieren wollen. Als besonders authentisches Aushängeschild des Frankreichfestes präsentiert sich der Gourmetmarkt „Les Saveurs de France“ an der Rheinuferpromenade. Die mehr als 25 Händler kommen ausnahmslos aus Frankreich und bieten Spezialitäten wie Käse aus der Auvergne, Wurstwaren aus Savoyen, Olivenöl aus der Provence oder Weinbergschnecken aus Burgund an. Pierre Fabre von der Domaine Gayard hat die weiteste Anfahrt, denn er reist mit seinen Weinen aus Toulouse an den Rhein.

Beliebt bei den Düsseldorfern ist auch das „Elsass-Dorf“ mit seinen vielen Ständen am Rheinufer. Die an Deutschland grenzende Region will die Besucher des Festes mit Gugelhupf und Flammkuchen für eine Reise ins Nachbarland begeistern.

Zum Frankreichfest gehört auch die Oldtimerrallye „Tour de Düsseldorf“. Zum größten Treffen französischer Klassiker in Deutschland werden 150 Fahrzeuge in der Altstadt erwartet. Unter ihnen sind Klassiker vor Baujahr 1940 und viele Fahrzeuge der 50er, 60er und 70er Jahre. Auch der Citroën 2 CV feiert ein besonderes Jubiläum, denn die „Ente“ wird bereits 70 Jahre alt. Zu den Teilnehmern gehört auch Europas Kilometer-Meister, ein Renault R4 aus Mönchengladbach mit mehr als 615 000 Kilometern. Start der Rallye ist am Samstag um 10 Uhr am Burgplatz. Von dort geht es zunächst über den Rhein, dann durch Korschenbroich, Neersen, Viersen und Brüggen. Die e Rallye endet um etwa 16 Uhr am Burgplatz. Am Sonntag findet zum Brunch um 12.30 Uhr die offizielle Preisverleihung der Oldtimerrallye statt.

Öffnungszeiten für den Innenhof des Rathauses: 6. Juli, 18.15 bis 22 Uhr. 7. Juli, 13 bis 22 Uhr und 8. Juli, 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt für den Innenhof: Freitag und Samstag jeweils sechs Euro, Sonntag: fünf Euro. Die Tickets gibt es in den Tourismusinformationen am Hauptbahnhof und in der Altstadt. Am Rheinufer ist das Fest am 6. Juli für 16 bis 22 Uhr, am 7. Juli von 10 bis 22 Uhr und am 8. Juli von 10 bis 18 Uhr geplant.